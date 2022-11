‘Pesadilla en el paraíso’: Bea Retamal confiesa que estaría tranquila si Daniel G es expulsado del reality

Desde el estreno de la nueva temporada Pesadilla en el paraíso, uno de los romances más comentados ha sido el que mantiene Bea Retamal y Daniel G.

En el último episodio, Daniel le reclamó a Bea por su amor, pero ella lo rechazó. De hecho, la participante tomó la decisión de separar sus camas para no dormir juntos.

Lee también: 'Pesadilla en el paraíso': Steisy pudo hablar con Pablo Pisa y recibió el apoyo de su familia

Al ver esto, Dani le dijo que espera quedarse en el programa para seguir a su lado: “Ojalá no me vaya para seguir dándote el amor que necesitas”. Ante esta declaración, ella respondió: “Sí, el amor… Loca me voy a quedar como te quedes”. Una vez separadas las camas, Daniel la siguió molestando: “Tengo un frío que necesito un abrazo tuyo”.

La exconcursante de Gran hermano se mostraba bastante fastidiada y dolida con la situación. De hecho, confesó que se siente afectada y chantajeada emocionalmente por su expareja al punto de decírselo: “Ese es el problema, me chantajeas emocionalmente, a ver si te vas ya”.

Bea se confesó a las cámaras del show

Bea sabe que su tranquilidad no va a estar completa si es que Dani continúa en el programa. Y, a pesar de que esta decisión no depende de ella, ha mostrado su deseo a las cámaras del reality: “Si Dani se fuera, yo estaría mucho más tranquila y mi mente entraría en un estado de paz que aquí no tengo cuando él está”.

Lee también:‘Pesadilla en el paraíso’: Steisy y Dani G se enfrentan una vez más

En redes sociales ya se comenta sobre este tórrido romance y le exigen a Daniel que mejore la actitud con la que trata a Bea. Todo esto con el objetivo de que su relación, como pareja o de amistad, mejore y llegue la tranquilidad para ambos.

‘Pesadilla en el paraíso’: Bea Retamal quiere que Daniel G sea expulsado del reality

difusion