Se volvieron a ver las caras. Dani G, Patricia Steisy y Pablo Pisa se reencontraron en el debate de Pesadilla en el paraíso donde protagonizaron un tenso momento. El reciente eliminado le pidió perdón a su compañero por todos los altercados que tuvieron a causa de su relación con Steisy.

Dani G a Pablo Pisa “De corazón perdón por todo el daño que te hice”

Dani G ingresó al escenario de debate de Pesadilla en el paraíso donde fue ovacionado por el público y sus allegados. El exparticipante aprovechó su presencia para aclarar ciertas situaciones que se dieron con Steisy y disculparse con el novio de esta, Pablo Pisa.

“De corazón y si me miras a los ojos y me crees te pido perdón por el daño que te he podido hacer a ti, por lo que he podido estar haciendo los primeros dos meses de concurso con ella, por lo que ella me había dado a entender que teníais permitido los dos como pareja y también porque cuando viniste entendiste que me reí de ti, pero no fue así”, señaló el joven quien en un momento se arrodilló frente a Pisa.

En otro momento Dani G recalcó que lo que tuvo con Steisy fue una amistad y que le dolió que en su semana de “bajón” no estuviera con él a pesar de que este siempre la apoyó. Además, resaltó que nunca se sintió atraído o se hubiera acostado con ella.

"Lo que he tenido con Steisy ha sido una amistad y es por la carencia que ella me dice que tiene, me dice que es algo que tiene permitido con Pablo", recalcó.

Steisy le responde a Dani G “La mentira se cura”

Tras escuchar la palabras de Dani G, Pablo Pisa señaló que no creía en sus palabras ya que a pesar de que le dijo que todo le estaba doliendo siguió actuando de la misma forma.

Asimismo, Steisy no se quedó callada y tuvo un careo con su examigo.

“La mentira se cura, yo nunca te he dejado entender que esa relación la podíamos tener. Yo me quería alejar de ti y eras tú el que me comías la cabeza para estar a tu lado (…) En cuanto me separé de él y no pudo manipularme, me trató como una p.. como trata a su novia”, respondió la exparticipante de Pesadilla en el paraíso.

