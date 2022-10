'Pesadilla en el paraíso': Juan Alfonso Milán y Paloma Gonzáles terminaron su relación en vivo

En la edición emitida el día 16 de octubre en Pesadilla en el paraíso se vivió uno de los momentos más tensos y tristes de la temporada. El modelo Juan Alfonso Milán y Paloma Gonzáles dieron por terminada su relación.

Juan Alfonso Milán y Paloma Gonzáles terminan relación en vivo

Juan, al principio no sabía lo que le esperaba. De hecho, habló sobre cuánto había extrañado a Paloma durante este tiempo en que han estado alejados: "Me ha costado estar separado de Paloma, mucho, la tengo muy presente. Fue nuestro aniversario hace poco y este tema me ha costado llevarlo cada día más, siento la cabeza fuera y tengo ganas de estar a su lado. Entré queriendo a Paloma, la amo. Aquí se multiplica por mil los sentimientos", indicó.

La conductora del programa, Lara Álvarez, le informó al granjero que habían invitado a Paloma, pero que ella declinó. Luego de eso, le mostró el mensaje que le había dejado en redes sociales: "No quería entrar y estoy haciendo esto. Quiero que estés tranquilo y no quiero que sufras. Cuando salgas tengo una conversación pendiente contigo. Estando tú ahí dentro me he enterado de cosas, no te quiero perjudicar cuando salgas me tomo un café contigo y te lo cuento... Sé maduro, estas cosas se hablan fuera".

Juan Alfonso ha tratado de salvar su relación luego del mensaje: "Perdón por estar tanto lejos de ti, el amor es estar cerca. Te quiero y te amo. Necesito saber si vas a estar ahí cuando yo salga. Me dejas triste".

La razón por la que Paloma terminó con Juan Alfonso Milán

El modelo se quedó sin palabras tras esta noticia y entró en desconcierto. Sin embargo, ha sido Nagore Robles quien le ha contado el motivo de la decisión de Paloma: "Ella se ha enterado que tenías una doble vida con una compañera de trabajo tuya, una modelo y ella tiene pruebas. Te ha dejado, ha borrado vuestras fotos y está muy dolida".

'Pesadilla en el Paraíso': Juan Alfonso Milán rompió con Paloma Gonzáles

