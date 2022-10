'Pesadilla en el paraíso': Lucía Dominguín llora al recordar el rapto de sus hijos

Se sigue viviendo muchos momentos dramáticos y tensos en Pesadilla en el paraíso. En el más reciente episodio, una de las participantes, Lucía Dominguín, decidió compartir con sus compañeros uno de los momentos más duros por los que tuvo que pasar: el rapto de sus hijos Olfo y Bimba.

La mujer terminó llorando cuando recordó esos difíciles momentos, pero explico lo que pasó con su exmarido. Según lo que ella cuenta, él se ocultó con ellos en los Estados Unidos.

Lucía y su historia

En el último programa, la empresaria Lucía Dominguín conversó con sus compañeros sobre los duros momentos que vivió, como cuando raptaron a sus hijos. Todo inició cuando estaba hablando de sus hijos Miguel Bosé y Nacho Palau. Entonces ella se animó a compartir un hecho que todavía le duele hasta estos días: la muerte de su hija Bimba Bosé.

"Olfo y Bimba tienen 3 hermanos de su padre con otra mujer y no se llevan y han vivido desde pequeñas. Los raptó su padre un año y medio y estuve sin saber dónde estaban. Piensas cómo puedo estar 7 años con una persona y no lo conoces... Me separé y le dije que no había manera de solucionarlo porque lo mío ya no eran cuernos...", empezó a charlar.

"Yo abandoné el hogar y me vine a México. Un verano no me llaman y tenían que llegar o decirme la hora de vuelo... Me llama mi suegra y me dice 'están muy bien tus hijos pero que sepas que no los vas a ver nunca más'. Lo digo y me da un dolor en el estómago de pensarlo...", continuó Dominguín. La mujer de 65 años confesó en medio de lágrimas que el mayor de sus dolores fue causado por la muerte de su hija Bimba.