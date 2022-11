‘Pesadilla en el paraíso’: Madre de Dani G. exige las disculpas de Steisy

Ana, la madre de Dani G, estuvo en el último debate de Pesadilla en el paraíso y se enfrentó cara a cara con Steisy, pues le exigió que le pida disculpas por haber insinuado que le enseñaba cosas incorrectas a su hijo.

La madre de Dani G. y Steisy se enfrentan

La madre de Dani G y Steisy han tenido un momento muy tenso en el set del programa.

“Sigo esperando disculpas, pero que se insinué que a mi hijo le enseño a robar, me voy a ir esperando sus disculpas”, comenzó diciendo la madre del concursante. Asimismo, añadió que cree que Patricia Steisy está obsesionada con su hijo.

“Yo lo que te digo es que a tu hijo le enseñas a tener muy mala educación”, fue la respuesta de la extronista. “Si todo lo que hace tu hijo lo aplaudes, tú se lo enseñas. Tú te lo guisas, tú te lo comes”, añadió.

Además, la concursante recalcó que no se iba a disculpar con ella debido a sus constantes ataques

“Constantemente me está dando golpes bajos diciéndome cosas de mi novio. Me ha hecho mucho daño y cosas que no se han visto”, respondió Steisy.

Patricia Steisy se negó a pedir disculpas a la madre de Dani G

Telecinco

Dani G. y Bea Retamal discuten

Cuando todo parecía ir mejorando en la relación de Dani G y Bea Retamal, la pareja tuvo que compartir la habitación del capataz luego que el concursante consiguiera el bastón y ambos terminarán enfadados.

Bea aclaró que sigue pensando que es una persona sucia y que no confía en él. Algo que Dani G no comprende: “No sé por qué sigue durmiendo conmigo todos los días”, respondió.

“Imagínate como está el percal aquí que tengo que dormir contigo por obligación, no confío en ti. No me miras ni a los ojos, eres una persona mala”, respondió Retamal.

“Yo lo tengo claro, yo contigo, por lo menos te lo dejo claro a diferencia de ti. Eres tú la que me hace pensar que tengo que darte las gracias”, respondió Dani G, mientras que Bea le ha asegurado que de terminar los dos nominados, su gente la salvaría y harían cualquier cosa para expulsarlo de la granja.

