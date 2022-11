La polémica en el último programa de Pesadilla en el paraíso desató un duro debate en las redes sociales. Resulta que, durante una pausa publicitaria, el equipo de producción del reality le preguntó a Pablo Pisa sobre quién consideraba que fuera eliminado y su tuvo repercusión.

Y es que el novio de Steisy no tuvo pelos en la lengua al decir quiénes les parece prescindible en el reality (Víctor Janeiro y Omar Sánchez). Esta respuesta no fue bien tomada por Mariana Ruiz, quien no dudó en mostrar su incomodidad en Instagram.

Pablo se dio cuenta de su error y salió al frente a disculparse: "Yo sé pedir perdón cuando me equivoco y a Marina la adoro, se ha portado genial conmigo sin necesidad, porque no éramos amigos ni me debía nada y cuando salió del concurso estuvo preocupándose por mí, llamándome y tranquilizándome”, indicó en un primer momento.

Luego, aseguró que todo era una broma y que no tuvo la intención de herir a nadie: “Lo que dije de Omar fue a modo de broma, para mí no sobra nadie, no sabía ni qué decir y dije una tontería absoluta".

Pablo Pisa se disculpó con Mariana

Pisa añadió que Omar es una gran persona y recordó la vez que ayudó a su novia Steisy: "La ha ayudado muchísimo, se ha portado increíble y creo que como persona también lo es, le adoro a él, a Marina y al defensor y mejor amigo de Omar, Eleazar Alonso, que también se ha portado de maravilla conmigo", afirmó.

Finalmente, Pablo se dirigió directamente a Mariana. "Marina, perdóname amiga, te lo pido de corazón, me da vergüenza llamarte, cuando veas estos vídeos, llámame. Igual que la he cagado en público, hago mis disculpas en público", finalizó.

‘Pesadilla en el paraíso’: Pablo Pisa se mostró arrepentido ante Mariana Ruiz

