Peter Fajardo se mostró orgulloso del rating de 'Esto es guerra': "Eso hace que siempre estemos innovando"

Esto es guerra sigue siendo uno de los programas más vistos del país. Por este motivo, Peter Fajardo se mostró contento con la sintonía del programa de competencias.

Lee también: ‘Esto es guerra’: Gino Assereto se disculpa por bajarle el short a Facundo Gonzáles.

De igual manera, el productor espera que el público continue respaldándolos.

La opinión de Peter Fajardo sobre 'Esto es guerra'

El programa lleva más de una década en la televisión, por lo que Fajardo aprovechó el momento para agradecer a todos por su apoyo. "Es grandioso saber que el público sigue enganchado con EEG. El público disfruta a cada momento los retos que hay y eso hace que siempre estemos innovando. Me pone muy feliz que la nueva temporada siga generando más expectativa, sobre todo por los retos que afrontan los guerreros y combatientes", dijo el productor.

No obstante, no dejó de lado la increíble labor que cumplen los conductores. "Johanna y Renzo son una buena dupla. Todos los que están y estuvieron en el programa siempre aportan su granito de arena para entretener, así que estamos contentos con que ambos estén frente a la conducción de ‘EEG’ y continuamos trabajando para dar lo mejor al público", comentó.

Lee también: Johanna San Miguel encaró a los guerreros tras su bajo desempeño: "Los invitamos a que regresen a sus casas"

Mathías Brivio habló sobre el ingreso de Gian Piero Díaz

El presentador de televisión fue entrevistado por la periodista Verónica Linares. Mathías aclaró que estaba sorprendió por el ingreso de Díaz. "Cuando entra Gian Piero no sabía que iba a entrar al programa... Yo me enteré al aire, literalmente en vivo, que Gian Piero era el reemplazante. Los que me vieron, me vieron desencajado. No sabían lo que estaba pasando. Pero más se desencajó Renzo Schuller que yo", relató Brivio.

Por último, el exconductor de EEG admitió que su salida de América Televisión se debió a que quería descansar. "Sentía que había llegado a un techo tanto emocional como familiar", explicó el locutor.