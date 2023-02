‘Préndete’ hizo 0.0 de rating, según Instarándula: "Más bajo no pueden caer”

El programa conducido por Melissa Paredes , 'Metiche' y Karla Tarazona no logra alcanzar el punto de rating. Según el portal de Samuel Suárez, el magazine registra 0.0 de audiencia en el sector AB.

Préndete, programa conducido por Melissa Paredes, Kurt Villavicencio y Karla Tarazona, no pasa por su mejor momento. El magazine no logra despegar en el rating y continúa presentando baja audiencia, según reveló el portal Instarándula.

Lee también: Melissa Paredes habla sobre bajo rating de 'América hoy': "Es una pena porque Rebeca les deja 8 o 9 puntos"

De acuerdo con la información que compartió Samuel Suárez a través de sus redes sociales de farándula, el programa conducido por la expareja del ‘Gato’ Cuba’ habría obtenido 0,0 de rating en el sector AB.

Al ver los índices compartidos por la página Rating show Perú y difundidos en su portal, el periodista de espectáculos le envió dardos a la producción y los conductores del magazine que reemplazó a D’Mañana.

“Qué feo 0,0 AB de Préndete. No lo ve nadie. Asu, 0,0 en AB. Me muero. ¿Qué esperan para hacer cambios? Ya más bajo no pueden caer”, expresó Suárez.

Magaly Medina culpa a Melissa Paredes y Karla Tarazona por bajo rating de ‘Préndete’

Tras el estreno de Préndete, el magazine no ha logrado alcanzar el punto de rating. Magaly Medina se refirió al poco éxito del programa. Para la Urraca, las culpables del bajo índice de audiencia son Karla Tarazona y Melissa Parades.

Lee también: Magaly reveló chats de Maicelo pidiéndole a sus trabajadores citas con mujeres: "Te voy a buscar unos 'pescaos'"

“El programa antes estaba con otras personas (Adriana Quevedo) y tenía 1.5 y algo de rating. Pero ahora en ‘Préndete’ tuvieron la mala idea de contratar a Melissa Paredes, pensando que quizás, por lo polémica y controversial, iba a contribuir a que la gente la mirara por morbo, pero creo que a nadie le interesa ya”, expresó la figura de ATV.

Asimismo, la conductora de Magaly TV, la firme afirmó que el público está cansado de que las exparejas de Rodrigo Cuba y Christian Domínguez hablen continuamente sobre sus relaciones amorosas pasadas.

“Tratan de armar peleas que nadie se cree, hasta tienen un personaje, que es un huevo, en alusión al ex de Tarazona, que tampoco a nadie le importa. Rafael Fernández pasó a ser un NN, un desconocido. Y la vida de Melissa tampoco a nadie le interesa, sigue con un novio que es NN”, acotó.