¿Qué fue de Liu Yifei, la actriz que le dio vida a 'Mulan'?

Liu Yifei nació el 25 de agosto de 1987 en Wuhan, China. Su inicio en el mundo artístico se dio cuando tenía apenas tenía 15 años, luego de ingresar a un colegio especializado en cine e interpretación en Pekín.

Con el paso de los años, fue ganándose un nombre dentro de la industria, llegando incluso a protagonizar a 'Mulan' en la película del mismo nombre. Pero, ¿qué está haciendo en la actualidad?

Trayectoria de Liu Yifei

A pesar de transmitir dulzura a través de su rostro, la actriz ha interpretado con mayor frecuencia a heroínas de artes marciales y a mortales guerreras. Por ejemplo, ha sido participe de series de televisión como ‘The Return of the Condor Heroes’ y ‘Demi-Gods and Semi-Devils’. Además, protagonizó ‘Outcast’, coproducción china-estadounidense en la que compartió escenario junto a Nicolas Cage y Hayden Christensen.

El camino de Liu Yifei en 'Mulan'

Para la intérprete de 'Mulan' el camino no fue nada fácil. Para poder darle vida al papel de la princesa originaria de Asia del Este, tuvo que audicionar junto a miles de jóvenes.

El proceso fue sumamente complicado. Los directores buscaban más que una actriz de rasgos chinos que hablara perfectamente inglés. Querían que tenga conocimientos básicos en artes marciales para que las escenas pudieran salir a la perfección.

La elección duró aproximadamente más de un año, pero finalmente Liu Yifei fue la elegida para interpretar a Mulan, película basada en la historia de una joven que se hace pasar por hombre para poder batallar por su país.

Liu Yifei y su faceta de cantante

Lo que muy pocos saben es que Liu también es cantante. En el 2006 lanzó dos discos, uno en chino y otro en japonés, bajo el sello de Sony Music. Además, ha participado en las bandas sonoras de 'Once Upon a Time' y 'Mulan'.