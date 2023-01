Quién es Dania Méndez, participante de 'La casa de los famosos 3'

La casa de los famosos regresó este martes 17 de enero y se confirmaron quiénes serán los participantes. La que más llamó la atención fue Dania Méndez, conocida por su paso por Acapulco Shore.

La influencer entró con muchísima actitud y espera consagrarse como ganadora del reality de Telemundo.

En la siguiente nota, te diremos quién es la joven y por qué es candidata a consagrarse en La casa de los famosos 3.

¿Quién es Dania Méndez?

Dania Méndez es una influencer mexicana de 30 años, recordada por su participación en las temporadas 6 y 7 de Acapulco Shore.

La mujer es toda una celebridad de las redes sociales. Además, se dedica al modelaje y a la coordinación de eventos.

Su ingreso a Acapulco Shore se da gracias a Brenda Zambrano, pero su personalidad y actitud la ayudaron a destacarse. Sin embargo, es recordada por sus escándalos. Los más recordados son la discusión con Manelyk González y cuando fue tirada al suelo por su entonces novio Jawy Méndez. Esta situación fue muy criticada en redes sociales y las imágenes tuvieron que ser censuradas.

Ahora es parte de la tercera temporada de La casa de los famosos y competirá con otros habitantes del reality.

Sin embargo, la influencer mexicana dejó en claro que está ahí para ganar y no tolerará que se metan con ella. “Soy explosiva y cuando me buscan, me encuentran. Yo no me meto con nadie, ellos son los que se meten conmigo, por eso siempre traigo un cuchillo entre los dientes”, comentó en su video presentación.