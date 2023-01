Quién es Juan Rivera, participante de 'La casa de los famosos 3'

La casa de los famosos 3 volvió a las pantallas de Telemundo y presentó a las celebridades que formarán parte de su nueva temporada. Uno de los nombres más polémicos es el de Juan Rivera, hermano de ‘La Diva de la Banda’, Jenni Rivera.

El cantante regional agradeció a Dios la nueva oportunidad y llegó dispuesto a ser el ganador del reality.

Lee también: 'La casa de los famosos 3': audiencia no soporta a Laura Bozzo como panelista

¿Quién es Juan Rivera?

Juan Rivera Saavedra nació en Los Ángeles, California un 22 de febrero de 1978 y actualmente tiene 44 años. Si bien tiene nacionalidad estadounidense, su familia lidera la música regional mexicana. Sus padres son Pedro Rivera y Rosa Saavedra.

Asimismo, tiene 5 hermanos y algunos de ellos se dedicaron a la música como: la recordada Jenni Rivera o ‘La Diva de la Banda’, y Lupillo Rivera, quien es conocido como ‘El Toro del Corrido’. Además, es tío Chiquis Rivera, cantante e hija de Jenni.

Antes de tener éxito en la música, fue encarcelado a los 17 años por posesión de la drogas e intentó quitarse la vida, pero pudo reponerse y un año después lanzó su primer álbum llamado El atizador, en donde sus canciones ‘El ser equivocado’ y ‘La lámpara’ estuvieron en las listas del Billboard.

Lee también: Quién es Aylín Mujica, participante de 'La casa de los famosos 3'

“Sé que será una experiencia ni tan diferente, pues estuve en el ‘bote’ siete meses con gente que no conocía y me tuve que adaptar. Veremos cómo lo aprendido allá lo puedo utilizar acá (en La casa de los famosos). Para toda la gente que me critica, me vea, y sepa realmente quién es Juan Rivera”, dijo para las cámaras de Telemundo.

Por otro lado, también tuvo una corta experiencia como actor en producciones como La dinastía de Los Pérez (1994) y Jefe de nadie (2001). Además, trabajó para su hermana mayor como su productor musical y juntos lanzaron importantes proyectos . Tras la muerte de la diva, Juan produjo 19 canciones para su bioserie de Netflix, Mariposa de Barrio.