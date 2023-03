Rafael Cardozo reacciona a videos de Cachaza y André Bankoff: “No me duele ni un poquito”

Rafael Cardozo estuvo como invitado en América hoy para hablar sobre la relación que tuvo con Carol Reali ‘Cachaza’ y la nueva relación que tiene ella con el actor André Bankoff.

Rafael Cardozo asegura que superó a Cachaza

Al ser consultado sobre el video que subió Cachaza con su pareja compartiendo la cama, el exchico reality aseguró que jamás dejaría que su pareja publicara una foto sacado "cachita".

“El error no es de él, no me conoce, yo tampoco. No sabe de nada de mi relación, lo que me sorprende es que Carol le permita hacer esas cositas. Si yo tuviera una relación ahora, jamás dejaría que ella saque cachita, entonces me parece tonto. Terceros sobran, él no tiene nada que ver”, mencionó.

La conductora Ethel Pozo le preguntó si le dolía la actitud de su expareja, quien se luce con su nuevo galán en redes sociales. “No me duele ni un poquito. Yo tuve mi momento”, respondió.

Carol Reali habla sobre su relación

Por su parte, Carol Reali se mostró muy feliz con su relación con el actor André Bakoff. La influencer se refirió al video con su pareja en la cama y afirmó que él la ayuda a mostrar su lado más cómico.

“Él es actor y tiene su lado humorista y me está sacando ese lado que la gente no conoce mucho, que sí lo tengo, me está sacando ese lado divertido”, expresó con una sonrisa.