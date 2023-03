Rebeca Escribens criticó a Paolo Hurtado después del ampay con Jossmery Toledo: "Quien se engaña a sí mismo, para mí no tiene sentido de vida"

Rebecca Escribens habló sobre al 'ampay' a Paolo Hurtado con Jossmery Toledo. La conductora mostró su respaldo Rosa Fuentes, a quien calificó como una mujer valiente.

No se quedó callada

'Doña Rebe' salió a defender a Rosa Fuentes y le pidió que la respeten pues se encuentra gestando. "Es difícil ser valiente en esta vida, es difícil. Ser valiente y tomar decisiones es de personas decididas y eso es un trabajo que tenemos que enseñar a nuestros hijos desde chiquitos", dijo la conductora de América espectáculos.

De igual manera, le envió un fuerte mensaje a Hurtado por su engaño. "Siempre la verdad por delante porque quien engaña a otros, se engaña a si mismo y quien se engaña a si mismo para mí no tiene sentido de vida", declaró Rebeca. Asimismo, Escribens se solidarizó con la ex esposa del futbolista y espera que pueda recuperarse pronto. Como se recuerda, Fuentes prefirió no hablar más del 'ampay' y solo quiere estar con sus hijos.

Está preocupada por Paula Arias

El pasado martes 21 de marzo, la presentadora se mostró muy preocupada por el estado de la salsera. Rebeca le pidió que no tenga temor en confesar que fue agredida por su ex pareja. "Recuerda que, si tenemos miedo a hablar, se habla con miedo, pero se habla. No te quedes callada, jamás. Eres una persona que lleva mucha alegría en los escenarios, utiliza ese medio conductual para que tu voz tenga peso y pueda servir de ejemplo y desfogue para muchas mujeres que puedan estar sintiendo miedo al hablar", acotó 'Doña Rebe'.

Finalmente, ella resaltó que el futbolista tiene otras acusaciones. "Mucho cuidado, porque tengo entendido que Eduardo Rabanal tiene una denuncia por su expareja, y viéndola a Paula, en los programas en los que estuvo ayer (20 de marzo). Tiene una mirada de tristeza increíble", informó la actriz.