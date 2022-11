Chano lamenta arrastrar a Brisa al Inframundo: "Mi equipo no tiene que pagar mis errores"

Los retos se ponen cada vez más complicados en Reto 4 elementos. Luego de ver las eliminaciones de Majo y Nicola, la competencia siguió su curso, sin embargo, se vivió un enfrentamiento entre el equipo rojo y vino, donde el perdedor tendría que pasar una noche en el Inframundo. Finalmente, Chano y Brisa fueron vencidos.

El participante lamentó arrastrar a su compañera al Inframundo.

Vinos al Inframundo

Si existe algo que varios equipos quieren evitar es pasar una noche en el Inframundo. En este lugar los concursantes tuvieron noches incómodas, sin mencionar que a veces el clima y los animales no hacen de la estadía una experiencia agradable.

Esta semana los rojos y los vinos se enfrentaron para ver quienes pasarían un día en esa zona. Ambos conjuntos dieron su mejor esfuerzo, pero Chano y Brisa no pudieron contra sus rivales.

"Me sentí muy apenado por Brisa porque, más allá de cualquier lio mental que tenga yo conmigo, pues mi equipo no tiene por que pagar... Eso me genera una presión que invariablemente se siente feo", se lamentó el concursante ante las cámaras del programa.

Su compañera lo escuchó mientras que Chano le confesaba que era muy difícil para él mantener el papel de 'hombre feliz' y que eso le causaba depresión. Brisa aconsejó a su amigo que no se esfuerce en ser alguien quien no es en realidad, consolándolo al final.