Rodrigo González le responde a Karen Schwarz por acoso mediático: “No nos inspiras nada”

Karen Schwarz estuvo como invitada en Todos sanamos, el canal de la psicoterapeuta Lizbeth Cueva. La exconductora de Yo soy lloró al recordar el acoso mediático que vivió.



En la última emisión de Amor y fuego, Rodrigo González se pronunció al respecto y recordó la denuncia que recibió de la esposa de Ezio Oliva por llamarla ‘mosca muerta’.

Rodrigo González se pronuncia

El conductor de Amor y fuego aseguró que Karen Schwarz se hacía la víctima y no aguantaba las críticas del público y otras figuras de la televisión.

Lee también: ‘Peluchín’ a Karla Tarazona luego de que se viera afectada por la salida de Melissa Paredes de Panamericana: “No seas hipócrita”

“Ella ha intentado meterme preso, fue hasta el Ministerio de la Mujer y hasta fue por el área legal para demandarme. Ella ha ido por todos los lados demandables posibles para silenciarme y eliminarme de la pantalla... no sé cuáles eran sus objetivos, pero todos los blancos por lo cual ella me demandó han sido denegados”, mencionó.

Asimismo, aclaró que nunca la atacó en su vida personal. “Si la justicia te dijo no, esto no se considera y es solo una opinión. Estamos en un programa de espectáculos y acá sale cualquier chapa (como mosca muerta). Acá nadie te está diciendo que eres una mala madre, no nos metemos con nada de tu vida personal”, acotó.

Rodrigo González le pide a Karen Schwarz que deje de llorar

Asimismo, el popular ‘Peluchín’ dijo estar cansado de ver llorar a la esposa de Ezio Oliva en todos losz programas en los que se presentaba.

Lee también: Reportera de ‘Amor y fuego’ queda atrapada por huaico en Chaclacayo: “No tenemos forma de cruzar”

“Primero, cuando te vemos en televisión, no nos inspiras nada y segundo, tú crees ser más inteligente de lo que realmente eres y no manejas tus emociones. El público todo el tiempo te ve pesada, mustia, dando lástima y siempre quejándote. La gente prende la tele para entretenerse, para divertirse y para que irradies buena onda y no otra vez para verte llorar porque te dijeron ‘mosca muerta’”, finalizó.