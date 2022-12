Rodrigo González se burla de Ethel Pozo por celebrar sus tres meses de casada: “A ella no la han abrazado de chiquita, ¿no?”

Ethel Pozo cumplió tres meses de casada con Julián Alexander y decidió dedicarle un romántico mensaje en redes sociales. Rodrigo González no dudó en reírse de la presentadora y aseguró que estaba "necesitada de amor".

Rodrigo González se ríe de Ethel Pozo

El conductor de Amor y fuego criticó el mensaje de Ethel Pozo y señaló que Julián Alexander es solo un personaje que busca figurar. “No creemos en estas dedicatorias que parecen echas por una descerebradita, ávida de amor, ávida de atención, ávida de magnificar cosas que deben ser naturales (...) Vendernos a tu novio, que todos hemos visto lo figuretti y chupa cámara, lo que revela que estás enamorada de un personaje que te estás montando en la cabeza porque nadie está viendo lo que tú”, comentó.

Además, mencionó que la hija de Gisela Valcárcel estaba buscando atención. “A ella no le han abrazado de chiquita, ¿no? De todo se emociona, está ávida de amor, como un perrito abandonado de la calle que viene desesperado cuando lo llamas. La fariselita lo magnifica todo que se nota que no la han abrazado de chiquita”, dijo González.

El mensaje de Ethel Pozo a su esposo

Ethel Pozo sigue celebrando sus meses de matrimonio. El pasado fin de semana, la conductora de América Hoy le dedicó un mensaje a su esposo por sus tres meses de casados.

“Aquí empezó nuestra nueva vida, nuestro hogar y este fue nuestro primer baile como Esposos. El primero de miles. Amor Julián, debo de contar que a ti no te gustaba la idea, eres un churro tímido. Y yo estaba dispuesta a no bailar y que fluyamos sin presiones, la idea era disfrutar nuestro Matri. Pero en una conversa con mi mamá, un mes antes le conté que no tendríamos ese estrés del primer baile y me dijo: ¿No van a bailar? Por favor háganlo, y tú hermoso como siempre me dijiste que sí”, escribió en Instagram.