Samahara Lobatón es denunciada por estafa: "Eres una estafadora y conchuda"

La engreída de Melissa Klug vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Samahara Lobatón fue nuevamente denunciada por estafa por una ciudadana arequipeña. Según contó Lucía Gamero a las cámaras de ‘Magaly TV, la firme’, la influencer no cumplió con un pedido que promocionó a través de su tienda Xixi Store.

De acuerdo con Gamero, los pedidos que solicitó a través del emprendimiento de Lobatón están valorizados en S/ 2200. “Le transferí dinero para tres pares de zapatillas, dos conjuntos de buzo, dos muñecas y un tomatodo. Todo eso sumaba 2200 soles, lo hice en tres depósitos”, indicó la denunciante.

Asimismo, la arequipeña criticó a Lobatón por gastar S/ 40 mil soles en la fiesta de hija, pero no tener dinero para hacer el reembolso. “Eres una estafadora y una conchuda total. Al parecer, el dinero le sobra. Sería bueno que lo hiciera con el sudor de su frente, no con el sudor de la gente que está estafando”.

¿Por qué Samahara Lobatón incumplió con el pedido?

Según la demandante, la influencer se puso en contacto con ella para informarle que no pudo conseguir sus productos, por lo que le prepuso intercambiarlos por otros que tuviera en stock.

“El 25 de mayo le hago el depósito y de pronto me llama, y me dice: “estoy aquí en Estados Unidos y los productos que me has pedido no me van a llegar, pero tengo otras opciones””, contó la arequipeña.

Al conocer que sus productos no llegarían, la denunciante accedió a hacer el intercambio; sin embargo, su pedido no llegó completo. “Me dijo que estaban viendo la solución (…) Me dijeron una fecha, otra fecha, y nunca llegaban”, acotó.





Samahara Lobatón se defiende

Tras difundirse el reportaje en el programa de Magaly Medina, Samahara Lobatón publicó una frase en las historias de su cuenta de Instagram.

“Lo mejor es ganar en silencio y que los demás piensen que vas perdiendo”, se lee en la imagen que compartió la influencer en sus redes sociales.