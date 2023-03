Sandra Barneda mostró la vestimenta que utilizará en la séptima temporada de 'La isla de las tentaciones'

Sandra Barneda ha dado pistas acerca de la edición número 7 de La isla de las tentaciones. Mediaset prepara cambios para la nueva temporada del programa.

La conductora mostró imágenes del vestuario que utilizará en su cuenta de Instagram.

¿Se viene la temporada 7?

Mientras las parejas y solteros siguen en la isla, los directivos de Mediaset ya planean la siguiente edición. A pesar de que no consiguieron buenos números de audiencia, seguirán apostando por el programa. Ante ello, la conductora del show mostró detalles de lo que se vendrá en la próxima temporada.

Sandra subió una historia en su cuenta personal de Instagram con el siguiente mensaje: "Gracias a las nuevas marcas y a las que desde hace 6 ediciones siguen confiando. Vamos a por ello. Comenzamos fitting La Isla de las tentaciones 7". En las imágenes, se apreció las prendas que Barneda usará durante las grabaciones. La encargada de la vestimenta de la catalana es Mayte Méndez de Vigo.

Manu se marcha de la isla

Manuel no soporta que Marina se haya involucrado con Miguel de Hoyos, pero ella le recordó que no era su novio. "A mí no me vuelves a hablar así, me cansé de ti", reclamó Manu. La discusión no terminó y siguieron peleando en su habitación. "Pero qué co** haces? ¿Qué tienes, tres años?", dijo la participante. "Te lo voy a explicar muy claro, Marina: no te ha importado en ningún pu** momento mi dolor. He tragado más que nadie en toda la villa", explicó el soltero.

Finalmente, él agarró sus cosas y procedió a despedirse de sus colegas. "Chicos, ha sido un placer. Yo creo que mi experiencia aquí ha terminado. Yo vine solo por y para Marina, es la chica que me importaba y por la que he sentido aquí en esta casa y he llegado al límite", declaró Manuel.