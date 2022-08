Shakira: ¿en qué idioma se comunica con sus hijos?

Shakira es una de las artistas latinas más completas a nivel mundial. La colombiana no solo destaca por su lado artístico, sino también por su faceta académica. La barranquillera es egresada de la carrera de Filosofía por la Universidad de Pensilvania.

Además, la intérprete de éxitos como ‘Te felicito’ y ‘Waka waka’ es políglota; es decir, habla varios idiomas. En total, la cantante puede comunicarse perfectamente en seis lenguas, entre ellas: español, inglés, portugués, árabe, italiano y catalán. Con tantos idiomas en la cabeza, surge la pregunta: ¿cuál de ellos utiliza para comunicarse con sus hijos?

En una entrevista con un periodista colombiano, compartida por el canal de YouTube Somos Shaki fans, la barranquillera reveló que, para comunicarse con sus pequeños, Sasha y Milan, utiliza dos idiomas: el español y el inglés.

“En castellano, la mayor parte del tiempo, pero a veces ellos me hablan en inglés”, explicó la celebridad. Asimismo, aclaró que no le gusta que sus hijos mezclen ambos idiomas para comunicarse con ella.

“Intento que no me hablen en spanglish. Intento que hablen en español o en inglés, pero a veces me hacen mezclas. Porque es lo más cómodo, ¿no?”, agregó.





Shakira: ¿cuál es su segundo idioma?

Shakira es colombiana de nacimiento, por lo que su lengua materna es el español. Aunque muchos creen que su segundo idioma es el inglés, la barranquillera ha confesado que -previamente- aprendió portugués.

“Cuando tenía 18 años, haciendo giras en Brasil, aprendí el portugués, así que fue mi segunda lengua. Antes de aprender inglés, aprendí portugués y viajando por distintos países, Europa y el mundo, desarrollé un gusto por la cultura y los idiomas siempre son una parte importante de la cultura de un pueblo y cada que viajaba, quería empaparme de esa cultura”, reveló la intérprete de ‘Antología’ en la misma entrevista.