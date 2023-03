América hoy recibió este miércoles a la actriz Stephanie Cayo y se sometió a una ronda de preguntas "picantes" por parte de los conductores. Sin embargo, al momento de hablar de las jergas, la situación se complicó. ¿Qué pasó?

Defendió el significado de la jerga 'palta'

La actriz peruana se hizo viral en marzo de 2022 luego de confundir el significado de la jerga palta. "La palta es el aguacate, pero también le decimos palta a alguien que está aburrido. Entonces, le decimos ‘oye no seas palta, pues’ o ‘no te hagas paltas en la cabeza, tranquilo, relájate’", dijo la actriz en un spot para Netflix.

Después de un año, Stephanie Cayo se pronunció sobre el tema en América hoy. "Sí, se han burlado mucho de mí con ese tema de jergas y no me hace ninguna gracia", indicó en un primer momento.

Luego, aseguró que la jerga palta puede tener un significado distinto, aunque la mayoría lo asocia con algo que produce 'vergüenza'.

No quiere hablar de su vida privada

En otro momento de la entrevista, Ethel Pozo y Edson Dávila le consultaron sobre su vida amorosa: "¿Como te va (con tu pareja)? ¿Cuánto tiempo?", preguntó la hija de Gisela Valcárcel. No obstante, la hermana de Fiorella Cayo no quiso dar más detalles respecto al tema. "No quiero hablar de eso, mi vida privada, cualquier cosa que diga la van a sacar de contexto... ¿Dónde está? No sé seguro con su familia, en España. Yo estoy acá", contestó la actriz.

Asimismo, Stephanie siguió incómoda cuando insistieron en sacarle alguna declaración sobre su relación con Maxi Iglesias. Por ello intentó cambiar el tema en repetidas ocasiones.