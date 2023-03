'Supervivientes 2023': La emoción de Jamie Nava por el regalo de su hija en el Día del Padre

El domingo 19 de marzo se celebró el Día del Padre en España. Ante ello, el equipo de Supervivientes 2023 les preparó una sorpresa a todos los papitos. Jamie Nava no pudo contener sus lágrimas al recibir el obsequio de su hija.

La emoción de Jamie Nava

La hija del concursante le envió un pergamino por su primer Día del Padre. Nava no perdió el tiempo y comenzó a leer la carta. "De Jimena para Jaime. Hoy es nuestro primer día del padre, pero no quiero que estés triste y que estés fuerte. No hubiera podido tener un padre mejor, gracias por protegerme. Te queremos muchísimo, felicidades, papá", fue el mensaje que recibió el madrileño.

Jamie no pudo contener sus lágrimas por el regalo de su pequeña y aseguró que lo guardará durante su estadía en Cayos Cochinos, Honduras. El exjugador de rugby no suele hablar de su vida privada, pero el presente que le envió su pequeña lo motivó a seguir adelante en el certamen.





Ginés recordó a su mujer

El denominado 'Rey de los Bocadillos XXL' también recibió una carta y comenzó a recordar el estado de su matrimonio. "Me acuerdo mucho de ustedes. Mucha emoción porque todos los días me acuerdo de ellas las 24 horas. He dado la vida por ellas, sé que no lo he hecho bien y eso me está matando aquí. Tengo que hablar con ellas, pero a lo hecho, pecho. Hay que tirar para adelante", confesó Ginés.

De igual manera, aclaró que cuando salga del programa tendrá que hablar con su esposa. "Ella sabe que la quiero, la he cagado, pero ya está, ella sabe que la quiero con locura. Sé que está muy dolida y la respeto, quiero llevarme bien con ella porque tenemos la boda de mi hija en septiembre y quiero que nos hablemos. Si esto ya se ha roto por mi culpa lo asumo, pero que me perdone que yo la quiero", comentó el tiktoker.