'Survivor México 2022': Yusef reveló por qué rechazó estar en las grabaciones finales

Cada vez más se acerca el final de Survivor México 2022, y los competidores ya se van alistando para las pruebas finales. Sin embargo, uno de los puntos fuerte en los programas de esta semana fue el regreso de algunos de los eliminados; pero el concursante Yusef Farah se perdería dicho programa especial por otros motivos.

Las grabaciones tuvieron que ser canceladas debido al huracán Fiona, que azotó a distintos países dejando destrucción en su paso. Es por ello que el equipo de producción tuvo que cambiar de planes y terminó optando por traer algunos de los que ya fueron desterrados para armar más polémica.

Esto dijo Yusef Farah

El León Libanés fue uno de los temas más comentados dentro de los espectadores del show ya que fue uno de los últimos en ser eliminados. No obstante, cuando se le pregunto sobre si volvería participar en las grabaciones de la final, el exatlónico reveló que él no habría rechazado su regreso a las playas de República Dominicana. Esto causó mucha sorpresa entre los seguidores y espectadores del programa pues la gran mayoría de los concursantes eliminados se quedaron para poder grabar algunas escenas, pero Farah decidió poner rumbo de vuelta a Ciudad de México.

"Muchos me dijeron que iba a la final de Survivor México 2022, yo no fui requerido, en cuanto se acabó el tour de medios que era necesario hacer, voy a visitar a Leo y a Cloe, me urge conocer a mi sobrino, así que literalmente voy camino a Tijuana", fue lo que escribió en una historia de Instagram. Con eso todas las dudas fueron aclaradas y se conoció que Yusef junto con Santi no serían requeridos para estar en las grabaciones de la final del reality. Por el momento se sabe que Catalina, Cathe, David Ortega, Cuchao, Saadi, Cynthia Cofano y David Álvarez siguen en las instalaciones del reality, grabando algunas tomas.