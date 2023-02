Tania Ríos reveló que se encontró con Christian Domínguez en Estados Unidos y nunca le habló de divorcio: “Si hubiera venido aquí, aún estaríamos juntos"

Christian Domínguez anunció que estaba a punto de divorciarse de Tania Ríos después de 20 años. Sin embargo, la aún esposa salió a desmentir al cantante y aseguró que nunca se ha comunicado con ella.

En el reciente programa de Magaly TV, la firme, la artista circense reveló que se vieron en Estados Unidos en el 2016 y que el líder de La Gran Orquesta nunca le habló del divorcio.



Tania Ríos desmiente a Christian Domínguez

En una reciente entrevista con Magaly Medina, Tania Ríos afirmó desconocer del proceso de divorcio y negó que alguien del entorno de Domínguez se haya comunicado con ella.

“Si él quisiera divorciarse ayer, anteayer, hace un año o dos, si hubiera querido hacerlo, ya lo hubiera hecho y no lo ha hecho”, respondió Ríos.

Además, contó que, cuando se vieron por última vez en 2016, el cumbiambero no le habló para iniciar el proceso de divorcio. De hecho, indicó que se puso a pensar sobre cómo hubiera sido su relación si seguían juntos.

“Nunca me habló de divorcio. Lo único que recuerdo como algo bonito fue que él me dijo que, si yo no hubiera venido aquí, hubiéramos continuado juntos, pero nunca se habló de divorcio”, comentó.

¿Qué dijo Christian Domínguez sobre su divorcio?

A inicio de la semana, Christian Domínguez aclaró que aún faltan algunos documentos para poder realizar su divorcio, pero que esta vez era definitivo.

“Ya hay una decisión del juez, no hay marcha atrás, no hay forma, esto ya está en el sistema del juzgado... Demora meses porque es Estados Unidos, vino la pandemia se hizo más largo aún, gracias a Dios ya no se puede dilatar más, lo que estamos esperando son temas administrativos, solamente”, explicó.