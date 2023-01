Christian Domínguez sobre su divorcio: “Sigo casado, pero tengo el documento del divorcio”

Christian Domínguez se animó a revelar detalles sobre su divorcio en la nueva temporada de América hoy.

El cumbiambero señaló que aún sigue casado con Tania Ríos, pero el juez que ve el caso ya ha tomado una decisión.

“Ya hay una decisión del juez, no hay marcha atrás, no hay forma, esto ya está en el sistema del juzgado... Demora meses porque es Estados Unidos, vino la pandemia se hizo más largo aún, gracias a Dios ya no se puede dilatar más, lo que estamos esperando son temas administrativos, solamente”, comentó Domínguez.

Ante ello, Ethel Pozo afirmó que la separación no se da porque la joven vive en Estados Unidos como ilegal.

“Christian se quiere divorciar hace muchos años porque tiene a su amada Pamela Franco. Tú nos dijiste que la persona con la que te casaste hace muchos años no tiene dirección fija en Estados Unidos porque se imaginarán. No hay cómo notificarla de cómo sería el proceso regular”, recalcó la hija de Gisela Valcárcel.





Tengo los papeles de divorcio

Por otro lado, el artista aseguró que tiene los papeles de divorcio, pero aún no ha decidido hablar sobre el tema porque no figuran en RENIEC.

“Yo tengo mi certificado de divorcio. Yo pude salir a festejar, pero para mí es importante tener mi DNI, es correcto terminar todo el ciclo, lo que sí te puedo decir es que ya todo está sacramentado y no puede retroceder nada”, dijo.





Planes de Matrimonio

El dueño de la Gran Orquesta Internacional confesó querer casarse con su actual pareja, la cantante Pamela Franco, pero que dicha unión han decidido postergarla, pues tiene otras prioridades como comprarse una casa.