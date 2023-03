'The last of us' adelanta su final de temporada para no competir con los Oscar 2023

La serie The last of us ha ganado popularidad. Sin embargo, el episodio final coincide con la entrega de los Oscar 2023. Para evitar cruzarse con los premios más importantes del séptimo arte, la producción adelantó la emisión del capítulo 9.

El servicio de streaming HBO Max espera que sus fanáticos puedan comprenderlos.

¿A qué hora se estrenará el episodio final?

El último capítulo de la serie espera batir los récords de audiencia. Como se recuerda, el episodio 8 obtuvo más de 8.1 millones de espectadores. Estos son los horarios del estreno del final de temporada en los siguientes países:

México y Nicaragua: 7:00 p.m.

Estados Unidos: 8:00 p.m. (EST) / 7:00 p.m. (C) / 5:00 p.m. (P)

Perú, Ecuador y Colombia: 8:00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 9:00 p.m.

Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil y Argentina: 10:00 p.m.

España: 2:00 a.m. (lunes 13 de marzo)

La serie puede ser vista en el servicio de streaming HBO Max. El capítulo estará disponible este 12 de marzo en la plataforma.

No quieren competir contra los premios Oscar 2023

La Academia celebrará la edición número 95 de los Oscar. Al evento asistirán varias figuras del mundo cinematográfico como Guillermo del Toro, Tom Cruise, Brendan Fraser, James Camero, Steven Spielberg y muchos más. No obstante, la ceremonia coincide con el estreno del final de temporada de The last of us.

La cadena HBO Max no quiere que una de sus mayores producciones sea opacada por este evento, por lo que adelantarán la emisión del capítulo 9. Los fanáticos de la serie están ansiosos por saber más datos sobre la historia de Ellie (Bella Ramsey) y Joel (Pedro Pascal). La actriz se expresó sobre la conclusión de la serie. "Va a dividir a la gente", dijo la intérprete.