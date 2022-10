Tomás Holder aseguró que no saldría con una mujer que se transporta en bus: "Sigue siendo linda, pero sin plata"

La nueva temporada de Gran hermano 2022 empezó y en la primera semana de convivencia, muchos participantes han dado a conocer su forma de ser. Tomás Holder se convirtió en uno de los más polémicos. El joven de 21 años compartió sus opiniones que no han gustado a los televidentes ni a sus compañeros de casa.

Tomás Holder y su opinión sobre las mujeres que viajan en autobús

Tomás es parte del primer grupo formado por Martin Stewart Usher, Nacho Castañares y Juan Reverdito. Cuando los concursantes estaban acostados tomando sol, surgió la conversación sobre las mujeres, Holder confesó lo que no le gustaba de una posible pareja.

“Si la mina es buena y es un diez que me parece hermosa, pero me dice 'Tomi, te voy a buscar en colectivo y nos vamos para tal lado', yo no me subo a un colectivo porque no me gusta”, reveló Holder. “Para mí pasa de un diez a… no sé, a un ocho. Sigue siendo linda… con la diferencia que no tiene plata”, y agregó: “O a un dos quizás pasa”.

Aunque una de sus compañeras se rió del comentario, Nacho no respondió y Juan, quien trabaja como taxista, demostró su incomodidad: “Ya está, no la quieras arreglar", respondió con molestia.

Tomás Holder reveló haber sido adicto al sexo

Pero esta no es la primera vez que empieza una polémica. En los últimos días, el influencer confesó que había tenido relaciones sexuales con mujeres sin protección. Incluso, comentó que se acostaba hasta con cuatro mujeres el mismo día y que estuvo con una menor de edad.

“¿Todas las noches estabas con una distinta? ¿A ese nivel?”, le preguntó Daniela. “Sí. Era un adicto", confirmó Holder.

El participante se mostró muy arrepentido y aseguró que era una parte oscura de su vida, pues estaba pasando por un mal momento.

“Me arrepiento, mal. Porque muchas veces no usaba protección, esas cosas…”, contaba. “Cuando volví de Pinamar dije ‘no me gusta mi vida’. Entendí que me estaba basando solamente en sexo”, sostuvo.

A pesar de lo que había pasado, Tomás Holder afirmó ser un hombre al que le gustan los gestos de cariño y es muy intenso en sus relaciones.