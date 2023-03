Yaco Eskenazi se ríe de Shakira por ser vista llorando: "Pero si las mujeres solo facturan"

¡Lo volvió a hacer! Luego de expresar su disconformidad con Shakira tras el lanzamiento de sus últimas canciones en contra de Gerard Piqué, Yako Eskenazi se burló de la colombiana al enterarse que fue captada llorando en Nueva York por un paparazzi.

Yako Eskenazi se burla de Shakira

Durante la emisión de Estás en todas del último sábado, Natalie Vértiz presentó un informe de la barranquillera en el programa. “Ahora vamos con tu best friend, Shakira”, empezó diciendo la exreina de belleza.

“Hace poco fue cuestionada porque ella dice que está facturando, pero fue captada en Nueva York llorando”, continuó. Al escuchar la introducción de su esposa, el exguerrero respondió con sarcasmo: “No te creo, pero si las mujeres solo facturan; ya no lloran”.

Sin embargo, sus críticas no quedaron ahí. Al finalizar el informe, el excapitán de los leones volvió a despotricar en contra de la intérprete de “Monotonía”. “Las mujeres facturan y también pueden llorar, ¿por qué no?”, acotó.

Yako Eskenazi crítica a Shakira: “Es una terrible tóxica”

Semanas atrás, el conductor de Estas en todas criticó a Shakira por el lanzamiento de “Monotonía”, “Pa tipos como tú” y “TQG”, temas en los que la colombiana despotrica en contra de su expareja Gerard Piqué.

El exchico reality confesó que era un fanático de la música de la barranquillera; sin embargo, su percepción de la cantante cambió luego de que esta lanzara canciones en contra del exdefensa del Barcelona.

“Yo siento que es una terrible tóxica, yo amaba a la Shakira del disco rosadito y el de pies descalzos, de ahí en adelante ya no soy tan fanático. Esta versión de Shakira de despecho no me gusta. Yo no veo a Piqué ofendido ah… Mostró cómo la ha superado ah, superadísima está”, expresó el conductor, dejando atónita a su esposa Natalie Vértiz