Los jueces que tengan a cargo casos de solicitudes de asilo de inmigrantes en riesgo de deportación tienen la facultad de denegarlos de manera anticipada, sin necesidad de llevar a cabo una audiencia. Ello, luego del comunicado interno que Sirce Owen, directora interina de la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés) hizo llegar a los jueces informándoles de los nuevos “estándares legales” para abordar los casos.

La norma busca que los jueces puedan tener mayor eficiencia al momento de evaluar sus expedientes (de los cuales hay acumulados cerca de 4 millones) y resolver de manera más pronta los casos que, de primera mano, no tienen vías legales suficientes para merecer un asilo.

La carga de demostrar su elegibilidad para un amparo o protección contra la deportación recae sobre los inmigrantes, quienes deben poder presentar razones muy evidentes y sólidas desde el primer momento, caso contrario su solicitud es denegada.

Esta facultad de los jueces de agilizar los procesos, si bien no cambia esta situación, sí resulta en que ya no sea necesario gestionar audiencias para dar informe de ello a los solicitantes.

¿Cuáles son los criterios para ser elegible para un asilo?

Los criterios considerados razones válidas para otorgar asilo a un inmigrante en proceso de deportación únicamente abarcan estas cinco causales: peligro de persecución por motivo de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social en particular. Si la solicitud no está articulada legalmente en base a al menos una de estas causales, o no lo está correctamente (es decir, de manera clara y evidente) la solicitud es rechazada. Según abogados consultados por el medio Univision Noticias, esgrimir causas como la pobreza, falta de empleo o búsqueda de un futuro para los hijos no son razones válidas para otorgar una asilo.

No obstante, si el juez rechaza el asilo, lo cual es seguido de una orden de deportación, el inmigrante tiene 30 días para apelar la decisión.





¿Qué hacer si solicité asilo y estoy a la espera de una resolución?

La fuentes consultadas por Univision Noticias comentaron que, si un inmigrante se encuentra en proceso de deportación y está a la espera de la respuesta por parte del juez, y el presente contexto le genera dudas sobre el futuro de su resolución, es aconsejable que recurra a un abogado de inmigración para evaluar su expediente y buscar formas dde reforzar su carpeta en esta etapa.