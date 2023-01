Perrita es abandonada con desgarradora nota: “Por favor, ámame. No abuses de mí”

En los últimos días, se hizo viral el caso de Lilo, una perrita que fue encontrada en la calle y fue llevada al refugio McKamey Animal Center, en Tennessee.



Perrita fue abandonada por mujer sin hogar

Esta historia fue compartida por el albergue en sus redes sociales. El lugar contó a través de una publicación en Facebook que la perrita fue encontrada con una nota escrita por su dueña.

“Mi nombre es Lilo. Por favor, ámame. Mi mamá no puede mantenerme y no tiene hogar, y tiene 2 niños. Hizo todo lo que pudo, pero no pudo obtener ayuda. Cuesto demasiado para ella. Ella realmente me ama y soy una gran perra y me encanta que me amen. Por favor, no abuses de mí”, escribió la mujer.

El albergue decidió enviarle una respuesta a la mujer, quien vive una situación delicada. “Lamentamos mucho que hayas tenido que tomar la decisión de dejarla atrás. Sabemos que muchas personas están luchando por cuidar a sus mascotas en este momento. Sabemos lo difícil que debe ser renunciar a un animal que claramente amaste porque no puedes darle el cuidado que ella necesita. Lo entendemos”, se lee en un comunicado.

Lilo y su dueña se reencontraron

Aunque aseguraron que le buscarían un nuevo hogar, los encargados del refugio animaron a la mujer a regresar por Lilo y prometieron brindarle ayuda.

“Si estás leyendo esto, esperamos que vengas a reclamarla. Te ayudaremos con lo que necesites para cuidarla, en la mejor medida de nuestras habilidades. Lilo definitivamente te extraña, y nada nos gustaría más que verla volver con la familia que ama. De cualquier manera, por favor, sepan que entendemos, no juzgaremos, y estamos aquí para ayudar de la manera que podamos”, escribió el albergue.

Días después, el albergue confirmó que la mujer había vuelto con Lilo y mostró una foto en la que se la ve abrazando con emoción a su compañera. “Aunque aún no podemos compartir muchos de los detalles contigo, estamos trabajando activamente con la familia para establecerles un lugar seguro, refugio y recursos para permanecer juntos y hacer frente a las personas sin hogar”, se pudo leer en la publicación.