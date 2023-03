Turista norteamericano hace Top 5 de comidas peruanas más populares en EE.UU. y primer lugar sorprende a usuarios: “Toda la razón”

La gastronomía peruana es considerada como una de las más deliciosas del planeta entero. De acuerdo con un ciudadano norteamericano, la comida de nuestro país es muy popular en Estados Unidos. Por ello, se animó a crear un top 5 de los platillos peruanos más famosos en tierras estadounidenses. La lista sorprendió a miles de usuarios en redes sociales.

Delicias peruanas

A través de su cuenta de TikTok (@gringo_marc), miles de usuarios pudieron conocer la lista que realizó sobre las comidas peruanas más populares de Estados Unidos.

“¿Cuáles son los cinco platos peruanos más populares en EE. UU.?", empezó diciendo el tiktoker en su video.

"Número 5: la papa a la huancaína. Y es que los estadounidenses aman la crema, la crema es única. Número 4: el ají de gallina. Nunca he conocido a un 'gringo' que no le guste este plato, es rico. Número 3: el ceviche. Sé que muchos de ustedes están diciendo ‘Oye, pero el ceviche debe ser número uno’, y sí, el ceviche es el mejor plato de Perú y uno de los mejores del mundo, pero los ingredientes del ceviche preparado en Estados Unidos son diferentes a los de Perú, no sale igual”, explicó el tiktoker en el clip.

Luego, y para sorpresa de todos, reveló las dos comidas peruanas más populares en su país. “Número 2: el lomo saltado. La combinación de papas, carne, cebolla y todo es único y los 'gringos' lo aman. El número 1 es el pollo a la brasa. Sabemos que es el mejor plato de pollo en el mundo, y los 'gringos' aman el pollo. Cuando comen el pollo a la brasa, lo quieren comer todos los días”, detalló el muchacho.

Usuarios coinciden

El clip de @gringo_marc fue un ‘boom’ en la plataforma de TikTok, donde registró más de 124 mil visualizaciones.

“No probaron el juane”, “Me gusta más el pollo a la brasa y el ceviche”, “Mi Perú es lo mejor”, “Es que el pollo a la brasa es perfección total”, “Que rico es el pollo a la brasa, ya me antojé”, “El pollo a la brasa es lo mejor que existe”, fueron algunas de las reacciones más llamativas de la publicación.