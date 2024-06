¿Recibes beneficios por discapacidad y te preguntas si puedes obtener un préstamo personal? Sí puedes. Siempre que tengas ingresos suficientes para calificar y cumplas con otros requisitos de elegibilidad, como tener buen crédito y un historial sólido de pagos a tiempo, puedes hacerlo. La clave es demostrar tus ingresos, lo cual es bastante sencillo si tienes tus declaraciones de beneficios por discapacidad a la mano.

Además, la regularidad de los pagos del SSDI es una gran ventaja, ya que proporciona una prueba consistente de tus ingresos a los prestamistas. Es importante prepararte con todos los documentos necesarios como tu número de Seguro Social, recibos de pago recientes, y facturas de servicios para demostrar tu residencia. Todo esto facilitará el proceso de solicitud y aumentará tus posibilidades de aprobación.

Cómo los préstamos personales impactan los beneficios por Discapacidad del Seguro Social

Según la Administración del Seguro Social de Estados Unidos, solicitar un préstamo no impactará tus beneficios. Si gastas el dinero del préstamo dentro del mismo mes, no contará como ingreso. Pero ojo, si te sobra dinero al final del mes, podría contar hacia tu límite de recursos (que es de U$D 2 000 para individuos y U$D 3 000 para parejas). Así que planifica bien tus gastos para evitar cualquier inconveniente con tus beneficios. Por otro lado, según el Seguro de Discapacidad del Seguro Social (SSDI), tus beneficios están basados en tus ingresos pasados y los impuestos pagados, por lo que un préstamo no debería afectarlos.

Tipos de préstamos para personas que reciben cheques de la SSDI

Prestamistas como Achieve, LendingPoint, Upgrade y Upstart están en el negocio de ayudar a personas en diversas situaciones financieras. Para aquellos con mal crédito, aunque los préstamos pueden venir con condiciones menos favorables, es crucial comparar diferentes opciones y leer bien los términos y condiciones. A veces, incluso es posible encontrar préstamos sin verificación de crédito, lo cual puede ser una opción viable si necesitas acceso rápido a fondos.

Créditos del video: Youtube | Credit Viral