Aldo Martinez-Gomez es una nueva víctima de los mensajes de deportación erróneos enviados por el gobierno de Donald Trump. Nacido en California y criado en San Diego, Martinez-Gomez recibió el 11 de abril un mensaje del Departamento de Seguridad Nacional anunciándole que tenía un plazo de 7 días para dejar el país.

Como parte de las políticas antimigratorias de la administración Trump, muchos inmigrantes han sido conminados a la auto deportación mediante la expiración súbdita de sus paroles, los programas sociales al amparo de los cuales podían mantenerse en el país sin necesidad de contar con una VISA. Asimismo, se ha alertado que aquellos que no cumplan dichas órdenes eventualmente serán arrestados por ICE y devueltos a sus países de origen.

Sin embargo, en las últimas semanas se han conocido casos de personas nacidas en suelo estadounidense que han recibido mensajes del DHS instándolos a autodeportarse. En su mayoría, quienes han recibido estos mensajes erróneos son personas dedicadas a las leyes y a la defensa del inmigrante. El ciudadano Aldo Martinez-Gomez, por ejemplo, trabaja en una organización sin fines de lucro que asiste a personas con problemas migratorios, y ahora está temeroso de poder enfrentar él mismo una deportación.

El DHS ha enviado mensajes de autodeportación a muchos ciudadanos americanos de manera errónea

Dado que estos casos han encendido las alarmas de la opinión pública, diferentes medios han solicitado explicaciones al Departamento. La entidad ha declarado que muchos mensajes pudieron haberse enviado a los individuos no correspondientes si es que sus direcciones de correo han estado registradas como parte de los datos de los inmigrantes.

Ello explicaría porque los casos más conocidos corresponden a abogados de inmigración y personas ligadas a la defensa de los mismos. Otro caso que se popularizó fue el de Nicole Micheroni, abogada de inmigración que forma parte del Bufet de Abogados Cameron en Massachusetts. También el de Pamella Rioles Saeed, abogada nacida en Boston.

Los ciudadanos americanos tampoco están seguros bajo el régimen de Donald Trump

Muchos consideran que, más allá del disgusto y el impacto que estos mensajes erróneos puedan causar, los ciudadanos americanos no tienen por qué preocuparse de correr algún riesgo de ser deportados. Sin embargo, los afectados creen que las amenazas pueden concretarse, sobre todo en un contexto en que la administración ya ha realizado deportaciones erróneas de residentes que no se hallaban fuera de la ley. Además, el gobierno también ha enunciado de manera directa que no descarta la posibilidad de “deportar” a ciudadanos americanos que cometan crímenes, incluso cuando la Constitución americana prohíbe ese trato contra los nacionales.