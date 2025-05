Concierto de Shakira en Nueva Jersey desata posible brote de sarampión: Lo que señalan las autoridades

El jueves 15 de mayo se llevó a cabo el concierto de Shakira como parte de su gira “Las mujeres ya no lloran World Tour” en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey. Apenas días después del show, el Departamento de Salud del estado ha informado que el evento puede haber sido foco de contagio de sarampión, enfermedad virulenta que ha causado muchos estragos durante los últimos meses.

Según reportes de la entidad, se registró la asistencia al concierto de un individuo infectado, por lo que existe el riesgo de que un gran número de asistentes hayan contraído el virus causante. De acuerdo a la información obtenida, la persona contagiada no era residente de Nueva Jersey, y no existe claridad acerca de si contaba con la vacuna contra la enfermedad o no.

Alertan a los asistentes del concierto de Shakira sobre posible contagio de sarampión

Ante esta situación, las autoridades han lanzado advertencias a todos aquellos que asistieron al concierto para que presten atención a posibles síntomas que puedan hacerse visibles durante los siguientes días. El MetLife Stadium, sede del evento, tiene capacidad para 82 000 personas.

Asimismo, está ubicado a las afueras de Nueva York, la ciudad más cosmopolita de Estados Unidos, y que alberga cerca de 8.2 millones de habitantes. Por ello, un posible contagio durante el concierto eleva las alarmas por una enfermedad que ya ha registrado brotes en otros estados del país en los meses pasados.

Además, las autoridades están preocupadas a causa del descenso en las tasas de vacunación observado en los últimos años, mayormente debido a temores por posibles efectos secundarios entre la población.

Asistentes podrían presentar síntomas de sarampión en menos de 2 semanas

Las autoridades de salud han informado a la población que asistió al evento que deben estar alertas a posibles síntomas, los cuales podrían presentarse hasta el 6 de junio. Es importante recordar que, de manera inicial, estos pueden incluir:

Tos

Fiebre alta

Ojos enrojecidos o llorosos

Secreción nasal

Erupciones cutáneas como manchas rojas en diferentes partes del cuerpo, empezando por la cara y el cuello.