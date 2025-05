Donald Trump ha vuelto a hacer noticia, pero esta vez por una razón distinta a sus intensas políticas antimigratorias o de recorte presupuestal. El medio ABC News ha reportado que, en su viaje a Medio Oriente próximo a realizarse, el presidente estadounidense planea aceptar un costoso regalo de la familia real de Catar: Un lujosisimo avión Boeing 747 - 8 jumbo valorizado en U$D 400 millones, que será utilizado como el siguiente Air Force One para transportar al presidente. El anuncio ha causado revuelo tanto por la naturaleza costosísima del avión, como por la legalidad de aceptar dicho regalo, lo cual muchos consideran que no se alinea con la Constitución americana.

Actualmente, la flota del Air Force One que transporta a Donald Trump incluye dos aviones Boeing jumbo 747 - 200 que han estado operativos desde inicios de la década de los 90, por lo que ya cuentan con más de 30 años de antigüedad. Trump ha buscado reemplazarlos desde su primer mandato, con muchas trabas y demoras de por medio. El regalo que recibirá de Catar, que cuenta con solo poco más de 10 años de antigüedad, pondría punto final a esta serie de gestiones e intentos por adquirir nuevos aviones presidenciales.

Así es el lujoso avión que Catar regalará a Trump

Aunque se preveía que el obsequio sea anunciado durante el viaje que Donald Trump realizará a Medio Oriente la próxima semana, durante el cual visitará Catar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, fuentes de la Casa Blanca han comentado que no se hará efectivo durante la presencia de Trump en Catar. El presidente ya había tenido oportunidad de conocer el avión en febrero, cuando se hallaba estacionado en el Aeropuerto Internacional West Palm Beach.

El regalo resalta por la ostentosa lujosidad con que está construido. Con un valor de U$D 400 millones, es tal su opulencia que ha sido calificado como “un palacio volador” y sería el obsequio más costoso recibido alguna vez por un presidente estadounidense.

¿Es legal que Trump acepte un regalo tan lujoso de Catar?

El principal cuestionamiento que ha surgido acerca del lujoso avión que pasará a manos de Trump, es sobre la legalidad de que un presidente acepte tan ostentosa dádiva. De acuerdo a la Constitución americana, está prohibido que un presidente “acepte regalos de cualquier rey, príncipe o estado extranjero”.

No obstante, la administración ha defendido la recepción del Boeing 747 - 8 aduciendo que no hay ningún impedimento para ello, ya que sería un obsequio para el Departamento de Defensa, mas no para Trump personalmente. Sin embargo, según fuentes ABC News, abogados de la Casa Blanca y el Departamento de justicia elaboraron un informe para el Departamento de Defensa, comandado por Pete Hegsth, afirmando que es totalmente viable y permisible que, luego del término del mandato de Trump, al avión sea transferido del Departamento de Defensa a la Fundación de la biblioteca Presidencial de Trump. Además, los costos de dicha transferencia serían asumidos por la propia Fuerza Aérea.

Asimismo, el presidente ha comentado que, pese a los cuestionamientos, sería “estupido” rechazar un regalo como ese. Además, ha asegurado que es una “transacción completamente pública transparente”.