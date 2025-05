Donald Trump quiere renombrar el Golfo Pérsico: ¿Cómo lo llamará?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Fiel a su estilo, Donald Trump ha vuelto a dar de qué hablar esta semana debido a una reciente propuesta que ha sorprendido a muchos: quiere que en Estados Unidos se deje de usar el nombre "Golfo Pérsico". Esta idea surgió justo antes de su próximo viaje a Medio Oriente, y ya está generando muchas reacciones en el mundo.

La propuesta, como era de esperarse, ha despertado el interés de varios analistas y también de muchas personas que se preguntan por qué Donald Trump quiere hacer este cambio ahora. ¿Será una estrategia política? Pues aquí te contamos lo que se sabe y cuál es el nombre que, según él, debe usarse para referirse al Golfo Pérsico.

¿Cómo quiere que le digan al Golfo Pérsico en Estados Unidos?

Trump ha encendido el debate internacional. Según fuentes cercanas a su administración, el presidente de Estados Unidos tiene la intención de que el país comience a referirse al Golfo Pérsico con un nuevo nombre: "Golfo de Arabia" o "Golfo Arábigo". La idea ha estado rondando en la interna de la Casa Blanca y todo indica que estaría relacionada a su nueva gira por Medio Oriente, programada para la próxima semana.

Durante ese viaje, Donald Trump visitará Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, tres países con una postura histórica a favor del cambio de nombre. Si bien el anuncio oficial aún no tiene fecha confirmada, los preparativos diplomáticos parecen apuntar a que la visita podría ser el momento elegido para presentar la propuesta al mundo. De confirmarse, marcaría un giro inesperado en el lenguaje oficial del gobierno estadounidense respecto a esta región estratégica.

El tema del nombre del Golfo no es nuevo. Como bien se recuerda, las naciones árabes han presionado por años para reemplazar la denominación "Pérsico" con una que refleje su identidad regional. No obstante, Irán –antiguamente conocido como Persia– ha defendido con firmeza el nombre original, argumentando razones históricas y culturales. Cambiarlo, según los analistas, no sería solo un gesto simbólico, sino una clara toma de posición en un conflicto de larga data.

El canciller iraní Abbas Araghchi, por ejemplo, ha expresado su descontento a través de su cuenta de 'X', dejando claro que una medida así “provocaría la ira de todos los iraníes”, sin importar ideología o nacionalidad. Las palabras del ministro dejan ver lo delicado del tema y cómo un simple cambio de nombre podría desatar reacciones dentro y fuera de Irán. Dicho esto, solo queda esperar si Trump llevará adelante su plan o no.