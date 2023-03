Alessandra Fuller explica divertido baile en su fiesta de compromiso: “A puertas cerradas, me aloco”

¡Qué tal dance! La fiesta de compromiso de la actriz nacional Alessandra Fuller y el abogado Francesco Balbi se llevó a cabo el último fin de semana. La exprotagonista de Ven baila quinceañera se mostró muy feliz durante la celebración. De hecho, fue protagonizando de un exagerado baile al ritmo de la Charanga Habanera que se hizo viral en las redes sociales.

Ante ello, la joven artista explicó que no tomó ninguna gota de alcohol en dicha fiesta y que cuenta está en una fiesta privada se "aloca".

Feliz por su compromiso

Alessandra Fuller se mostró muy agradecida con todas las personas que asistieron a la celebración de su compromiso. En una entrevista para el programa Mande quien mande, la actriz aclaró el gracioso baile que realizó junto a su amiga, la modelo nacional Luciana Fuster.

Lee también: ‘Esto es guerra’: Gino Assereto se disculpa por bajarle el short a Facundo Gonzáles

“Era una reunión privada y en familia. Quiero aclarar que era una reunión privada y en familia, y yo a puertas cerradas me aloco como yo soy. Se filtraron unos videitos, pero no se me pasaron las copas, yo no tomo. Es sin ningún estímulo”, explicó artista de 28 años.

Ante esto, la conductora de televisión María Pía Copello dio a conocer que ella solía tener la misma actitud de Alessandra Fuller en las reuniones familiares. “Ella está aclarando que se disfuerza bastante, se parece a mí, cuando estamos en una fiesta yo también me disfuerzo como no tienes idea”, confesó la presentadora.

La testigo de su matrimonio

Alessandra Fuller confesó que aún está evaluando quienes serán los testigos de su matrimonio. La actriz no descartó que su querida amiga Luciana Fuster, ejerza este cargo tan importante durante su boda.

Lee también: Johanna San Miguel encaró a los guerreros tras su bajo desempeño: "Los invitamos a que regresen a sus casas"

“Lu es de las primeras amigas que conoció a Fran, estuvo presente desde el inicio de la relación. Podría ser una opción de testigo tranquilamente”, señaló la protagonista de Te volveré a encontrar.