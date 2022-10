‘First dates’: colombiana lanza candente piropo a canario, pero este resultó medio aburrido

Valentina y Xacha tuvieron una agradable cita en First dates. La colombiana y el canario se agradaron desde un instante y el hombre quedó encantado con un piropo de la latina. Sin embargo, a medida que transcurría la cita, fueron saliendo a la luz detalles que los alejan de tener una relación.

Valentina: “Tienes físico de macho ibérico”

Valentina es soltera, sin hijos y llegó a España para estudiar interpretación. La joven confesó que buscaba una mezcla entre un latino y un europeo; es decir, “madurez y salseo”. Xacha, en cambio, es padre de una niña y trabaja como marino. Estuvo en una relación abierta sin saberlo y no quiere repetir la misma historia.

A medida que transcurrió la cita, la colombiana le lanzó un piropo que lo dejó encantado. “Tienes físico de macho ibérico”, le dijo. Sin embargo, le dijo que los canarios tenían fama de “aplatanados”, a lo que él se defendió alegando que “no era que fueran despacio, sino que no tenían prisa”.

Participantes de ‘First dates’ buscaban cosas diferentes

Aunque la cena estuvo a la altura y hubo una atracción física entre los participantes de First dates, poco a poco se empezaron a dilucidar situaciones complejas que cambiarían el transcurso de la historia.

Por ejemplo, Xacha mencionó que, aunque es un marinero, casi siempre está en tierra y no dejaría su vida en Tenerife. Esta situación no le gustó del todo a Valentina, quien no estaba segura de poder llevar una relación a distancia.

Asimismo, en el plano sexual, el hombre se sinceró alegando que buscaba algo más tranquilo. Una vez participó de un trío, pero ahora buscaba disfrutar en pareja y tener relaciones en un sitio tranquilo como una cama. Mientras que Valentina, por el contrario, quiere vivir nuevas experiencias y no le termina de convencer el toque isleño de su cita.

Al final del episodio de First dates, Xacha confesó que le gustaría tener una segunda cita, pero le daba miedo la distancia. En tanto, la colombiana manifestó que no creía que fuera a funcionar ya que había otras cosas en las que estaban en desacuerdo.