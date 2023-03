Francisca Aronsson admite que le daba vergüenza su acento peruano: “Era de pituca”

Francisca Aronsson volvió a Perú y estuvo en Amor y fuego para promocionar su nueva película Reinas sin corona. La joven actriz pasó varios meses en España y habló sobre las críticas que recibió por hablar como española.

Francisca Aronsson habla sobre su acento peruano

Durante su entrevista con Rodrigo González, la joven actriz explicó que vivió en diferentes países, por lo que ha conocido diferentes culturas. “Por el trabajo de mis papás tengo la suerte de conocer diferentes culturas y también diferentes acentos. Mi mamá es peruana y mi papá es de Suecia. Yo viví en el Perú 5 años, ahora tengo acento neutro, pero el acento peruano que tenía era de pituca cuando tenía 8 o 9 años, ahora digo ‘Dios mío’. ¿Realmente el acento peruano cuál es?”, comentó.

Sin embargo, Francisca Aronsson aseguró está más que orgullosa de sus raíces. “No significa que hable de otra manera, deje de... pasa a segundo plano. Mi mamá físicamente en muy peruana y mi papá es muy gringo, tengo esa combinación tan rica de culturas y también físico. Cuando me ves no sabes de dónde soy”, agregó.

Francisca Aronsson acepta las críticas

Francisca Aronsson respondió a las críticas por su dejo español durante una entrevista. La joven actriz aseguró que no le molestaban las críticas, pero que tenía un acento latino.

“Realmente me los tomo con mucha gracia. Aquí toda la gente en España es como “Fran, no tienes acento español. Tienes un acento latinoamericano, pero no peruano, sino un acento como una combinación. Tengo 16 años, estoy siempre viajando por tantos países por el trabajo de mis papás, por mi trabajo, hablo con tantas personas de diferentes nacionalidades, es normal”, respondió.

En una entrevista con La República, Francisca aseguró que por su trabajo en el exterior prefería tener un acento neutro

“Al tener tan buen oído, se nos pega cualquier tipo de acento y comenzamos a hablar de una forma y de otra... Pero que no piensen que estoy hablando de tal forma porque sí es inconsciente. También trato de no pegarme a un acento peruano, prefiero tener un acento neutro por si me sale una producción en otro país yo esté accesible a poder explorar y agarrar el acento que necesite”, agregó.