Giuliana Rengifo mostró chat con hijo de notario: "Magaly quiere manipular a tu mami"

Giuliana Rengifo y Magaly Medina continúan lanzándose dardos. La cumbiambera salió a defenderse en sus redes sociales, difundiendo una captura de una conversación que mantuvo con uno de los hijos de Paul Pineda, el notario con el que fue ampayada.

En la conversación, la ex Agua Bella le dice al hijo de Pineda que su papá le aseguró que estaba separado de su madre. “Tu papá me dijo que estaba separado y yo le creí”, indica Rengifo, a lo que el primogénito del notario refuerza lo dicho: “Pero sí, están separados”.

Chat de Giuliana Rengifo con hijo del notario Paul Pineda.

Giuliana Rengifo asegura que Magaly manipula a esposa de notario

Tras la difusión del ‘ampay’ con el notario Paul Pineda, quien aún figura como casado en su perfil de la Reniec, Magaly Medina afirmó que fue la misma Katerine Tapia, esposa del notario, quien ayudó a sus ‘urracos’ para exponer a su marido.

En la misma conversación que difundió Rengifo, advirtió al hijo del notario que Magaly estaría intentando manipular a su madre para hacerla quedar mal.

“Magaly me odia y quiere manipular a tu mami que está tan sensible. La entiendo como mujer y como madre. Pero no puede caer en el juego de Magaly para hacerme sentir mal y que le hagan decir que yo me metí en la relación de tu papá con tu mami. Eso es falso”, finalizó.