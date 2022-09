Magaly Medina desmiente a esposa del notario y revela chats en contra de Giuliana: "Es una sinvergüenza e interesada"

¡No se calló nada! Magaly Medina despotricó en contra de Katerine Tapia, esposa de Paul Pineda, el notario que fue ‘ampayado’ con la cantante Giuliana Rengifo. La popular ‘Urraca’ desmintió a la mujer, luego que esta señalara que su programa le ofreció $1 000 dólares a cambio de concederle una entrevista.

La conductora de espectáculos emitió un reportaje con pruebas, señalando que fue la misma Tapia quien se comunicó con sus reporteros a través del ‘Chismefono’. En los chats difundidos por el programa, se leen conversaciones en los que la esposa del notario ataca a la cumbiambera y pide la ayuda de los ‘urracos’ para revelar la infidelidad de su marido.

“Confío en su discreción. Me vi en la desesperación de escribirle pues esta mujer es una sinvergüenza, mis hijos mayores no me perdonarían haberme comunicado con ustedes y también tengo un trabajo que me impide escándalos. Le pido no grabar ninguna de nuestras conversaciones para no tener un problema mayor del que ya tengo. Estoy segura de que tiene una relación con esa interesada que trajo hasta mi casa”, empezó diciendo Medina.

Por último, la presentadora de TV señaló si continúan poniendo en tela de juicio sus 'ampays', saldrá a defenderse con más pruebas.

“Las horas de conversación que tengo si es necesario las voy a poner al aire y todo lo que tengo, se los voy a mostrar y les voy a explicar por qué lo voy a hacer”, agregó.





Esposa de notario mantuvo al tanto a los 'urracos' de Magaly Medina de los movimientos de su marido

Asimismo, en el reportaje se ve que fue Katerine Tapia quien le enviaba información a la comitiva de Magaly sobre los pasos de su marido. Incluso, compartía imágenes de los pasajes de avisón de su esposo.