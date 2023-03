Isabel Preysler rompe su silencio sobre Mario Vargas Llosa: "Hace tiempo pasé la página"

La ruptura de Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa fue portada de los principales medios españoles entre diciembre del año pasado y enero del presente. Y si bien ambos no se pronunciaron de manera directa sobre el fin del romance (salvo la entrevista que brindó la socialité en ¡Hola!), se sabía -a grandes rasgos- los motivos de la separación.

Tres meses después de anunciado el rompimiento, Isabel Preysler reapareció en un evento público y no dudó en hablar de diversos temas, incluido Mario Vargas Llosa. En declaraciones a la prensa, tras participar en un encuentro organizado por la revista Elle, previó a las celebraciones por el Día Internacional de la Mujer, la mamá de Tamara Falcó aseguró que "hace tiempo pasó la página" sobre la relación que tuvo con el escrito peruano. Y si bien no quiso responder más, quedó claro que ya no le importa lo que haga su expareja.

Isabel Preysler y la boda de su hija

Donde sí habló, y se extendió un poco, fue sobre el matrimonio de la marquesa de Griñón. Preysler indicó que se encuentra feliz de ver a su hija contenta y que espera que todo salga como lo tiene planeado.

"Solo puedo decir que cuando veo a una hija feliz, yo estoy feliz. Ella está encantada y pendiente de todo. Tamara es muy perfeccionista y está muy ilusionada”, indicó en un primer momento. Luego, habló de su futuro yerno y del vestido que usará en la boda. "También está muy involucrado. Como debe ser (...) "Es pronto (sobre el vestido), aunque estoy mirando diseños con Tamara".



Julio Iglesias sale en defensa de Isabel Preysler

Por otro lado, el que salió a pronunciarse sobre la ruptura de Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa fue Julio Iglesias. El cantante aseguró que el escritor peruano fue muy poco caballero al terminar la relación con la socialité y que debió ser más prudente al momento de hablar del tema.

“Fuera como fuese la ruptura, un caballero y un señor sabe cómo acabar las cosas. Se sale públicamente y se le desea a la otra persona toda la felicidad. Y si alguien quiere entrometerse, se dice que es un tema de dos en el que no hay que meterse y sí respetar. El comportamiento del señor Vargas Llosa ha dejado mucho que desear. Un señor que ha convivido durante ocho años con una señora tiene que saber actuar y controlar cómo actúan las personas de su alrededor”, indicó el artista español.