Mariella Zanetti felicitó a su hija por su trabajo como mesera: "Si se encuentran con ella, le dejan propina"

Mariella Zanetti publicó un clip donde muestra el nuevo trabajo de su hija. Gamille de 19 años labora como mesera en un conocido restaurante de Miraflores.

Lee también: Mariella Zanetti apoya a Shakira: “Si hubiera sido más ‘mosca’ como ella, ya tendría cinco edificios”

Mariella Zanetti se muestra orgullosa de su hija

Zanetti mostró imágenes de Gamille atendiendo a unos clientes en un establecimiento. "Mi hijita ya está trabajando, cada día estoy más orgullosa de ella. Si se encuentran con ella, le dejan propina. Feliz y orgullosa", escribió la actriz en su publicación.

Los usuarios de Instagram aplaudieron a la hija de Mariella por empezar a laborar desde tan joven. "Qué bueno, a pesar de que tú le das todo, ella se ha propuesto tener esa responsabilidad de trabajar", "Felicidades, no cualquier hijo trabaja. Bien educada tu hija", "Lo máximo, igual que su madre", son algunos de los comentarios de los usuarios.

Lee también: Flavia Laos ‘parcha’ a Maju Mantilla por preguntar cuánto cobra como influencer: “Tú sabrás, te haces la loca”.

La joven es fruto de la relación que la exvedette mantuvo con su expareja Farid Odé.



Mariella Zanetti discutió con una mujer en la publicación

Una usuaria denunció que Mariella Zanetti humilló a su hermano menor cuando trabajaba en una conocida marca. Esto ocurrió después de que la empresaria publicó el video de su hija.

"Hace muchos años atrás, mi hermanito menor trabajaba en San Fernando. Tu tenías una pollería por un motivo y lo trataste horrible, lo humillaste y no sabes lo mal que la pasó por tu trato, no tienes idea, pero ahora la vida ya siguió y a tu hermosa niña le toca lucharla. Espero de todo corazón no le pase nunca una situación como la que tú le hiciste vivir a mi hermano", escribió la mujer en Instagram.

La actriz cómica no se quedó callada y dijo lo siguiente: "¿Lo traté horrible? ¿Lo humillé? Tu hermano debe haberse equivocado, pregúntale bien porque cuando tenía mi pollería, quien trataba con los proveedores era el administrador, no yo".

Mariella Zanetti felicitó a su hija por su trabajo como mesera: "Si se encuentran con ella le dejan propina"

IG: Mariella Zanetti