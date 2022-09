¿Quién es Matt Smith?: el actor que interpreta a Daemon Targaryen en 'House of the Dragon'

Este domingo 4 de setiembre, se estrenó el tercer capítulo de ‘House of the Dragon’. La precuela de ‘Games of Thrones’ viene conquistando los corazones de los fans de una de las series más afamadas y galardonadas de todos los tiempos.

Uno de los personajes que se llevado todas las miradas durante el estreno del último capítulo es Damon Targaryen. El hermano menor de Viserys I no pronunció ninguna palabra en el episodio; sin embargo, con su presencia y accionar fue el que más resaltó entre el resto de los personajes.

Pero ¿quién es el encargado de dar vida a Damon Targaryen en la serie? A continuación, te lo contamos.

¿Quién es el actor que interpreta a Damon Targaryen?

El actor que da vida a Damon Targaryen en ‘House of the Dragon’ es Matt Smith. El actor británico de 39 años nació el 28 de octubre de 1982.

Antes de dedicarse a la actuación, el inglés soñaba con convertirse en un futbolista profesional. Tal es así, que fue parte de las divisiones menores de los equipos Northampton Town FC, el Nottingham Forest FC y el Leicester City FC. Sin embargo, tuvo que dejar sus años atrás debido a una lesión en la espalda.

El actor descubrió su gusto por la actuación gracias a su profesor de teatro, Jerry Hardingham. Tras culminar la escuela, el inglés estudió drama y escritura creativa en la Universidad de Anglia del Este.

A lo largo de su carrera ha participado en diversas producciones, como ‘Doctor Who’ (2013), ‘The Crown’ (2016-2017), ‘Orgullo, prejuicio y zoombies’ (2016), ‘Secretos de estado’ (2019), entre otros.

Actualmente, lo podemos ver en la piel de ‘Damon Targaryen’ en la serie ‘House of the Dragon’.