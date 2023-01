Melcochita confiesa rechazar a su hijo Hussein por jugar con muñecas: "Me molestaba"

Tras la controversia que originó su participación en el programa Andrea, Pablo Villanueva, Melcochita, confesó que no tuvo una buena relación con su hijo Hussein Villanueva, quien en una entrevista aseguró que fue abandonado por su padre a los 13 años y solo 40 dólares en Estados Unidos.

Melcochita rechazó a su hijo Hussein

En una reciente entrevista con el diario Trome, Melcochita habló sobre las declaraciones de su hijo Huussein, quien aseguró que su padre lo despreciaba cuando era niño.

“Quizás sea cierto. Lo que pasa que de niño jugaba con muñecas y su hermano Pablo me contó, yo me molesté y cuando se acercaba a besarme o saludarme, lo rechazaba. Él siempre se acuerda de eso, por eso habla así.... ¡quién no se equivoca!”, declaró el cómico.

Aunque Villanueva dijo no acordarse de dejar a su hijo con solo 40 dólares en Estados Unidos, si afirmó que -en la actualidad- mantiene una buena relación con todos sus herederos.

“La verdad, no me acuerdo, pero solo quiero decir que amo a todos mis hijos y tenemos una buena relación, los problemas quedaron atrás, hoy nos llevamos muy bien. El año pasado estuve con Susan, Pablo y Yessenia en Estados Unidos. Hussein también está bien en Alemania, se ha comprado su carrazo, trabaja en una importante empresa automotriz”, respondió.

Melcochita defiende a su esposa Monserrat

Asimismo, Hussein Villanueva aseguró que Monserrat Seminario necesitaba pasar consulta psicólogica, pues considera que esta no pierde la oportunidad para atacar a sus hermanos. Sin embargo, Melcochita salió a defender a su esposa.

“Mira, Monserrat no se ha metido con ellos y no dijo que eran ‘mantenidos’ en el programa de Andrea. Ella estuvo al margen y quiero dar por concluido este capítulo, el libro ya se cerró, estoy bien con mis hijos y esposa”, afirmó.