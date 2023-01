‘Pasapalabra’: María Jesús sorprende con nuevo look en el primer programa del año

Pasapalabra volvió este lunes con su primer programa del 2023, pero lo ha hecho como siempre con un grupo de celebridades que acompañaran a Rafa Castaño y Orestes Barbero. Pero, quien llamó la atención del Roberto Leal y los espectadores, fue María Jesús Grados y su camisa con ‘brilli’.

María Jesús luce nuevo look

Roberto Leal empezó el programa deseándole un feliz año 2023 a los espectadores. “Es el primer programa del año, que maravilla. Feliz año nuevo a todos y a todas que nos siguen cada tarde. Esperámos que este año sigamos ahí de la manita”, empezó disiento el presentador.

Para luego, centrarse en sus invitados, a quienes también les desó un buen inicio de año, pero se mostró muy maravillado con el elegante y brillante nuevo look de María Jesús. “¡Que guapa! Como te has puesto”, comentó Leal.

“Todavía tengo lo del año nuevo, no me he quitado todavía lo de nochevieja”, respondió causando las risas del conductor y se dirigió a los espectadores. “Yo también felicito a todos los que ven ‘Pasapalabra’ y a todos los que no lo ven para que lo vean. Esto es fabuloso y que muchos años tengan el éxito que estén teniendo”, dedicó.

Maria Jesús sorprende con nuevo look en 'Pasapalabra'

Orestes gana el primer ‘Rosco’ del año

Este año no empezó diferente, pues Rafa y Orestes se enfrentaron en ‘El Rosco’ nuevamente. Esta vez por un bote más grande que casi llega a los dos millones de euros, exactamente de 1.996.000.

Orestes tuvo un gran inicio de año y empezó con seis aciertos consecutivos. El burgalés le sacó una gran ventaja a su rival y con su seguridad llegó a ponerse con 22 letras en verde y ningún fallo registrado.

Por su parte Rafa tuvo muchos problemas para encontrar la letra C y tuvo que arriesgarse para intentar a empatar a Orestes. Lastimosamente falló, así como en la ‘V’ y la ‘Q’, quedándose a dos palabras de superar al burgalés. Así que Orestes empezó el año ganando y evitando la ‘Silla Azul’.