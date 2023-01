‘Pasapalabra’: Nacho Mangut regresó al programa y se enfrentó contra Pablo Díaz

El Duelo de Campeones, organizado por el programa de Pasapalabra, enfrentará a los concursantes más emblemáticos que han pasado por el set. De esta manera, Nacho Mangut fue presentado y recibió la cálida bienvenida del público, pese a que nunca se llevó el bote.

Nacho Magnut y su paso por el programa

Nacho fue el primer participante, junto con Gema, de la actual etapa del programa. Fue presentado un 18 de mayo del 2020 en plena pandemia con un set vacío. El ambiente no era el mismo, pero el objetivo sí: ganar ‘El rosco’.

Con dicho objetivo, comenzó un duelo entre él y Pablo Díaz que hasta el día de hoy es recordado. La relación entre ambos fue de menos a más al punto de que se convirtieron en grandes amigos. Incluso, un día ambos deleitaron al público con la interpretación de la canción “Canon de Pachelbel”. Por un lado, Pablo Díaz estuvo a cargo del piano mientras que Nacho usó el violín.

Luego de 79 programas, Nacho no pudo superar la ‘Silla Azul’ y tuvo que retirarse de Pasapalabra. Sin embargo, no lo hizo con las manos vacías, ya que se llevó un premio de casi 50 mil euros. El participante se fue muy emocionado y se despidió entre lágrimas: “Lo he hecho lo mejor que he podido”.

¿Quiénes son los participantes del Duelo de Campeones de ‘Pasapalabra?

Jero Hernández: Es el participante más longevo con más de 240 programas.

César Garrido: Participó en el 2012 y ganó el bote de 1.524.000 euros.

Alberto Izquierdo: También se llevó el bote del 2012 de 374.000 euros.

Rosa Nestal: Es la tercera mujer que más duelos protagonizó.

Pablo Díaz: Segundo participante más longevo con 260 duelos.

Sofía Álvarez: Ganó el bote del 2022 el cual fue de 466.000 euros.

Nacho Mangut: Participó en 79 programas.

Marta Terrasa: Protagonizó duelos con Pablo Díaz.