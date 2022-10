'Quién es la máscara Argentina': Martín Campilongo fue eliminado del show

El programa de la cadena argentina Telefe ¿Quién es la máscara? ya se está acercando a su etapa final, pues solo quedan 6 celebridades que todavía no han revelado sus identidades.

En el último episodio, se pudo conocer al más reciente eliminado y se trataba del actor Martín Campilongo, quien estaba detrás del disfraz de la mulita Pampa.

Como se recuerda, el reality conducido por Natalia Oreiro tiene como fecha a finalizar el próximo jueves, razón por la cual los investigadores tendrán que descubrir cuales son las personalidades que faltan en el espacio televisivo.

Se acerca el final

Hasta el momento, fueron 6 los famosos que todavía no han revelado sus identidades. Es por esa razón, que los especialistas seguirán haciendo su mayor esfuerzo en cada interpretación con el fin de adivinarlos.

Cabe recalcar, que los participantes que ya han sido eliminados son: Guillermo Coria, Marta Minujín, Ángela Leiva, Ricardo Mollo, Magdalena Aceiga, Raúl Lavié, Santiago Maratea, Marcela Morelo, Cristina Pérez, Charlotte Caniggia, Marcela Tinayre, Pedro Alfonso, Fátima Flórez, Fabián Cubero, Yayo Guridi, Oriana Sabatini, Dalma Maradona, Alejandro Lerner, Damián Betular, Guillermina Valdés y ahora Martín Campilongo.

Por otro lado, todavía quedan en competencia Brillo el unicornio, Terry el perro, Pecas la hamburguesa, Luz la luciérnaga, Nieves el leopardo y Olaf el vikingo. Mientras tanto, la tabla de puntuaciones es lidera por Wanda Nara y Karina La Princesita con 12 aciertos cada una, Roberto Moldavsky con 4 y Lizy Tagliani con solo un acierto.





Adiós Martín

Luego que todos los presentes oyeran las interpretaciones de los concursantes, el público decidió quien debía salvarse esa noche y fue la hamburguesa Pecas, por lo que la mulita Pampa debió quitarse la máscara con el fin de revelar su identidad.

En ese sorprendente momento, la presentadora le quitó el disfraz y vio que se trataba del comediante Martín Campilongo.

"Me divertía que yo conozco a la gente del canal hace 30 años. Estaba adentro del disfraz y les pegaba a los camarógrafos y a los sonidistas… 'Este me conoce, ¿Quién estará ahí dentro?' Y no me sacaban", acotó el imitador argentino.