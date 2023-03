¿Quién es Lorelorelu y por qué es tendencia en TikTok y Twitter?

Las redes sociales se han convertido en las plataformas perfectas para las parejas que desean dar a conocer su día a día. En Perú, una de las más famosas era la conformada por Lorelorelu y Miguel, quienes publicaban videos en TikTok sobre su relación. Sin embargo, en las últimas horas han saltado a los medios digitales tradicionales por un ampay, ¡para variar!

¿Quién es Lorelorelu?

Lorelorelu es una joven creadora de contenidos. Cuenta con más de 610 mil seguidores en su cuenta de TikTok. Se hizo conocida en la plataforma china por publicar videos tiernos y amorosos junto a Miguel, su esposo. Sin embargo, nada de lo que se veía era cierto, al parecer.

Hace tres semanas, la pareja anunció que estaba dándose un tiempo. De hecho, muchos de los seguidores de Lorelorelu pensaron que era una estrategia de marketing, pues aseguraban que los veían juntos. Sin embargo, el último fin de semana, Miguel fue ampayado besando a una chica en la discoteca Downtown de Miraflores.







@lorelorelu Cada persona elige sus propios errores. Gracias a todos, estoy y estaré bien. ♬ Easy On Me - Adele

Lorelorelu se pronuncia sobre el ampay

El video corrió como pólvora en TikTok y Twitter, y la joven no tuvo más remedio que pronunciarse.

“Creo que ya muchas personas han visto el video que está en TikTok. De hecho, me han estado etiquetando y comentando. Yo ya lo había visto, me lo enviaron en la madrugada de hoy y por supuesto que lo vi. No les voy a negar que me dejó totalmente sorprendida, decepcionada, confundida, triste y avergonzada”, indicó en un primero momento Lorelorelu. “Nunca he sido de las personas que necesiten aclarar algo por redes sociales, ni para bien ni para mal, pero esta vez lo hago por mi familia, a quienes también han enviado estos videos”, complementó.

Luego, confirmó que sí estaba separada de su esposo, pero no era algo definitivo. “Si bien es cierto, hace tres semanas Miguel y yo decidimos tomar un espacio en nuestra relación por ciertos problemas que estaban sucediendo, no era un espacio apuntando a una separación definitiva. Y yo lo dije en mis historias cuando les conté sobre la situación”, explicó la tiktoker peruana.

Por último, indicó que no era responsable de las decisiones de Miguel y que ella en todo momento cuidó su matrimonio. “No soy responsable de nada de lo que él haya decidido hacer. Pido que no me critiquen a mí. No me busquen responsabilizar. Durante mi matrimonio lo he respetado, lo he cuidado y he buscado que prevalezca en el tiempo”, finalizó Lorelorelu.