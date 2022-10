Peluchín le recuerda a Magaly Medina la vez que fue grosera con reportero: “La Farisela no es la única”

Rodrigo González ‘Peluchín’ se metió en la disputa protagonizada por Gisela Valcárcel y Magaly Medina. El conductor de Amor y fuego le recordó a la Urraca la vez que trató mal a un reportero de ATV cuando se encontraba trabajando en Latina.

A través de sus redes sociales, Peluchín compartió un video en el que se ve a la Urraca siendo abordada por un reportero en el aeropuerto Jorge Chávez. El hombre de prensa le consultó a la Pelirroja por una entrevista a Milett Figueroa.

“Cuando tu tengas tu programa de televisión, ahí haces las preguntas”, fue la polémica respuesta de Medina.

“La Farisela no es la única. Así era cuando estaba en Latina con los periodistas de ATV así que si vamos a hacer memoria dejo esto por aquí”, escribió el conductor en la descripción del video que compartió en Twitter.

La Farisela no es la única. Así era cuando estaba en Latina con los periodistas de ATV así que si vamos a hacer memoria dejo esto por aquí https://t.co/UFSwvpLrbe pic.twitter.com/6znGaqWAJl — Rodrigo González (@rodgonzalezl) October 4, 2022

Magaly Medina difunde video de Gisela Valcárcel maltratando a fotógrafo

Tras las críticas de Gisela Valcárcel el último fin de semana, Magaly Medina usó las cámaras de su programa para responderle. La Urraca revivió un video del 2017 en el que se ve a Señito maltratar a uno de los fotógrafos de su revista.

“Yo jamás le diría a una persona en menores condiciones que yo ‘tú apestas’ o ‘tú comes gracias a mí’. No se lo he dicho a nadie jamás en la vida porque no me sale de las entrañas. Es una diva putrefacta. Ese es el verdadero rostro de Gisela”, fueron las duras palabras de Magaly en la última edición de su programa.