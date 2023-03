Shakira es captada llorando desconsoladamente en tienda en Nueva York: ¿Qué tiene que ver Piqué?

Shakira dio de qué hablar el último fin de semana luego de presentarse en The Tonight Show de Jimmy Fallon y cantar, junto a Bizarrap, el exitoso tema ‘BZRP Music Sessions #53’.



El show de la cantante colombiana generó un revuelo en las redes sociales, más aún cuando Milan y Sasha, sus hijos, fueron captados coreando el tema. Sin embargo, horas después, las cosas cambiarían drásticamente.

Shakira es captada llorando

De acuerdo con Daily Mail, Shakira acudió a M&M’S World, ubicado en el corazón del Times Square, tras su presentación en The Tonight Show de Jimmy Fallon. Ella estaba acompañada, según el medio, de su hermano Tonino, quien llevaba en su mano una bolsa de la marca.

Pero, minutos después, la buena sensación se modificó. La intérprete de "Ojos así" se detuvo a conversar con una mujer y sus ojos se empezaron a llenar de lágrimas. Si bien no se sabe cuál era motivo de sus lágrimas, la emoción era evidente. Además, como se recuerda, Shakira y Piqué, junto con unos pequeños Milan y Sasha, disfrutaron en la sucursal en Londres de M&M’S World.





Gerard Piqué habla por primera vez sobre la canción de Shakira y Bizarrap

Gerard Piqué, exfutbolista del Barcelona y la Selección Española, habló por primera vez sobre la ruptura con Shakira y, por supuesto, del tema que lanzó con Bizarrap.

En declaraciones para el programa El món de RAC1, uno de los artífices de la Kings League confirmó que sí había escuchado la canción, pero que no le interesaba hablar del asunto.

"Sí, obviamente. No quiero hablar del tema, no creo que toque. No quiero hablar. Tenemos una responsabilidad, los que somos padres debemos proteger a nuestros hijos. Cada uno toma sus decisiones. No tengo ganas de hablar más. Sólo quiero que mis hijos estén bien", le respondió Gerard Piqué a Jordi Basté, locutor del programa catalán.